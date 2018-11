Nový plán ostravských hutí slibuje miliardy, odboráře však nepřesvědčil

Setkání však bylo krátké, odboráři z něj odešli s tím, že jim nový majitel neřekl žádné konkrétní plány, které pro ostravskou huť má. Jasné kroky na několik let dopředu a objem investic chce po případném novém vlastníkovi písemně také premiér Andrej Babiš.

Zdejší odbory z výběru vaší firmy příliš nadšené nejsou.

Každá změna přináší určitou nejistotu, chápu, že chtějí slyšet něco konkrétního, chtějí vědět, co přinese budoucnost.

Co jim tedy konkrétního nabídnete?

Vždy říkám, že činy hovoří více než slova. Máme za sebou dobré výsledky na pěti kontinentech, kde naše závody stojí. Nestalo se, že by jediný podnik, který jsme převzali, snížil výrobu nebo byl uzavřen. Každý podnik, který jsme koupili, roste. Jsme firma orientovaná na růst, není proč pochybovat, že bychom tady chtěli něco jiného.

Ale odboráři asi budou chtít slyšet konkrétní čísla, výši investic.

Máme počáteční plán, v průběhu pěti let bychom chtěli vynaložit 150 milionů eur, ale to není vše. Chceme prověřit možnosti pro zavedení našeho programu Greensteel, pro který by se tento podnik hodil, protože je tady hodně šrotu. V průběhu času by podnik měl na tento program přejít.

Co by to v praxi znamenalo?

To by znamenalo postavit novou elektrickou obloukovou pec. Tento podnik má třetí vysokou pec, která není v provozu, jeho kapacita není využívána celá. My bychom rádi prověřili možnost mít místo třetí vysoké pece novou obloukovou pec. Což by znamenalo vybalancování poměru výroby oceli z prvovýroby a druhovýroby.

V jakém časovém horizontu uvažujete?

V průběhu prvního roku po dokončení nákupu bychom tuto strategii představili. Je otázka, nakolik je to proveditelné, ale na základě našich zkušeností to realizovatelné je. Druhovýroba už tady je, musíme se zaměřit na prvovýrobu.

Kolik by to stálo?

Je to samozřejmě velká investice, její rozsah zjistí studie proveditelnosti.

Šla by oblouková pec postavit bez externího zdroje energie?

To právě analyzujeme. Pokud by to bez toho nešlo, museli bychom prověřovat externí možnosti a tlačit na připojení zvenčí. První volba bude zvýšení kapacity energetiky, vypadá to, že by to šlo.

V jakém stavu nyní podle vás ostravská huť je?

Je v docela slušné kondici. Mohlo tady být investováno víc, což ale změníme. Ostrava pro nás bude jeden z klíčových podniků, zdejší výrobu i veškeré příležitosti chceme maximalizovat.

Řekl jste, že zdejší investice nebyly úplně na výši. Ale ty, které plánujete, jsou ještě nižší než dosavadní.

Oněch 150 milionů dolarů je jen základní plán pro optimalizaci podniku, oblouková pec a další investice by samozřejmě byly nad tuto částku. U každé akvizice si dáváme 100 dní, kdy nic neměníme, po sto dnech se rozhodujeme o detailním plánu do budoucna.

Kde na to všechno chcete vzít? Za co chcete huť koupit, kde chcete vzít na investice? Odboráři mají obavy, že budete chtít po huti, aby si zaplatila svůj nákup, aby si vydělala na investice…

Zdroje na nákup už jsou vyřešeny, jinak bychom se o podnik nemohli ucházet. Co se týče růstu, máme zajištěny zdroje na 150 milionů, u nových projektů, jako je oblouková pec, je spousta možností, máme ve skupině například vlastní banku.

Objevila se informace, že vám banky už nechtějí půjčovat, že se musíte ohlížet po privátních zdrojích.

To není pravda. Kdybychom neměli zajištěné financování, tak by ArcelorMittal ani Evropská komise nesouhlasily s transakcí. Finanční zdroje jsou jen z bank, nebo naše vlastní.

Dalším velkým tématem byla elektrárna, klíčový provoz každé huti. Proč není elektrárna součástí prodeje?

Možná tady nastal problém v komunikaci, my zájem o koupi energetiky rozhodně máme. Energetika je klíčovou součástí našeho byznysu. Jsme sice známí v ocelářském průmyslu, ale energetika je významnou součástí naší skupiny. Například v Austrálii plánujeme výrobu 10 tisíc megawattů.

Ale to vám v Ostravě nepomůže, huť nemá dostatečné napojení na síť, většinu energie si musí vyrobit sama.

Ano, to vím, chtěl jsem tím jen uvést, že nám energetika není cizí. O ostravský provoz energetiky máme každopádně zájem, ale vzhledem k času jsme chtěli nejprve dokončit prodej huti s tím, že ostatní budeme řešit později.

V čem to komplikovalo prodej huti? Vždyť šlo jen o akcie, které firma vlastní.

Šlo o čas, bylo to tak rychlejší. Šlo o termíny, které stanovila Evropská komise. Provoz energetiky byl nabídnut mimo tuto huť, jeho nákup nebyl součástí transakce. Ale budeme se ji snažit získat. Náš tým, který má na starosti energetiku, už provádí potřebné analýzy.

Ptám se na to proto, že huť bez provozu energetiky nemůže fungovat. Byli byste závislí na někom jiném. A platili více, byť třeba jen o marži.

Budeme tuto záležitost muset řešit i proto, že pokud chceme stavět obloukovou pec, která je energeticky náročnější než klasická vysoká pec, budeme muset řešit i tuto záležitost.

To se v huti řešilo už kolem roku 2000, jedním z řešení tehdy bylo přivést do huti nové vedení vysokého napětí. Ale neudělalo se to.

To je klíčový problém. Ale existují řešení. A ta právě nyní analyzujeme. Je v našem zájmu energetiku získat.

To asi neznáte české stavební předpisy pro liniové stavby. Stavby dost dlouho trvají.

Víme, že je to na dlouhou dobu, zjišťujeme i to, co můžeme nyní udělat sami. Energetiku by bylo možné rozšířit, zatím to vypadá, že by to mohlo jít. Ale bez dalšího přívodu elektřiny nelze obloukovou pec provozovat.

Ve společnosti, která energetiku vlastní, má 50 procent ArcelorMittal, druhou polovinu pak polská energetická firma. Máte zájem koupit podíl ArcelorMittal, nebo celou firmu?

Řešíme obě možnosti.