První tatínky čeká otcovská dovolená. Za 7 dní dostanou až 8 575 korun

Hned prvního února budou moci nastoupit na dovolenou také všichni otcové, jejichž dítě je mladší než šest týdnů.



Dosud má každý tatínek - zaměstnanec ze zákoníku práce nárok na placené volno při narození potomka jen na dobu, která je nezbytně nutná k převozu ženy do porodnice či domů z porodnice, a nárok na neplacené volno v případě, že chtějí být u porodu.

Nová dávka a s ním spojené volno, otcovská dovolená, která se objevila v zákoně o nemocenském pojištění, dává mužům sedm kalendářních dní navíc (započítávají se tedy i víkendy a svátky). Cílem nového opatření je to, aby ženě s péčí o dítě pomohli.

Aby na dávku měli otcové nárok, musejí mít zdravotní pojištění - v řádném pracovním poměru je to automatické, živnostníci si musejí dobrovolně platit nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou. Během pobírání dávky pak nesmějí svoje podnikání vykonávat. Zároveň musí být žadatel o dávku zapsán do knihy narození jako otec dítěte.

Dotyčný dostane stejně jako matka na mateřské 70 procent denního vyměřovacího základu. Výpočet je však složitější:

Zdroj: ČSSZ

Jak na to?

Kalkulačka pro výpočet výše otcovské dávky je k dispozici na webu MPSV. Další praktické informace shrnuje leták, který je dostupný na webu ČSSZ nebo na OSSZ.



Maximální výše „otcovské“ je zastropována - ti, kteří berou nad 91 tisíc korun měsíčně, nemají nárok dostat za týden doma více než 8,5 tisíce korun. Pokud se otci narodila dvojčata či vícerčata, má nárok stále jen na týden placené otcovské dovolené. Nárok na dávku mají i pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, a to tehdy pokud toto dítě nedosáhlo 7 let. Na dovolenou mohou nastoupit do šesti týdnů ode dne převzetí dítěte.

Otec musí požádat o dovolenou zaměstnavatele stejně, jako když žádá žena o mateřskou dovolenou. Může ale klidně nastoupit na otcovskou ze dne na den. Nikde totiž není uvedeno, jak dlouho dopředu se musí o dovolenou žádat.

Vytiskne si na to tiskopis, který důchodová správa poslední týden v lednu zveřejní na svých stránkách, a vyplní jeho přední stranu. Formulář pak otec osobně předá nebo pošle svému zaměstnavateli. Ten vyplní druhou stranu a po vypršení otcovské dovolené dokument doručí okresní správě sociálního zabezpečení. Živnostníci stejnou žádost sami pošlou své okresní důchodové správě po uplynutí sedmi dní. Dávka se vyplácí zpětně.