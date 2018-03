První měsíc otcovské dovolené: přišlo přes dva tisíce žádostí

„Byl jsem po porodu celkem tři týdny doma, k otcovské jsem si přidal dva týdny vlastní dovolené. Ty jsem čerpal také u prvního dítěte,“ říká Zdeněk Vyskočil. Tentokrát hlavně hlídal staršího potomka, aby se matka mohla věnovat novému členovi rodiny.

Sedm dní tak od státu dostával 70­ procent mzdy. Nicméně dvojnásobný otec měl možnost čerpat benefit – zaměstnavatel mu otcovskou doplatil do plné mzdy.

Také Daniel Č. z Neratovic čerpal nejprve týden vlastní dovolené, když se mu v půlce ledna narodil syn Filip. Jakmile to bylo možné, nastoupil prvního února na týden otcovské. „Vzal bych si dva týdny tak jako tak, abych mohl manželce ulehčit,“ říká.

Otcovská dovolená 2 130 žádostí o otcovskou došlo v únoru na ČSSZ.

o otcovskou došlo v únoru na ČSSZ. 480 žádostí o dávku v únoru sociální úřad otcům proplatil.

o dávku v únoru sociální úřad otcům proplatil. 8 580 korun může nejvíce získat otec za 7 dní od státu.



ČSSZ vyplatila v únoru 480 otcovských dávek, zatím ji stály 2,3 milionu korun. Teoreticky mělo v únoru nárok nastoupit na otcovskou zhruba 21­ tisíc mužů, kterým se dítě narodilo nejdříve šest týdnů před účinností zákona (tedy 21. prosince) a nejpozději 28.­ února.

Poslední možnost nastoupit na „otcovskou“ dovolenou v únoru pak měli otcové dětí narozených mezi 21. prosincem a 17. lednem, v březnu už jejich nárok propadl. Konkrétní počet dětí narozených v tomto období nicméně statistici ještě nezveřejnili.

Je ale možné, že část formulářů je teprve na cestě. Novopečený otec vyplní žádost, kterou zaměstnavatel přeposílá na ČSSZ nejdříve po uplynutí sedmi dní otcovské. Je přitom na účetní, kdy to udělá.

Správa sociálního zabezpečení pak vyplácí dávku zpětně, má na to jeden měsíc. „Až z údajů za další měsíce se proto ukáže, jaký je skutečný zájem o otcovskou a výše výdajů na tuto dávku,“ říká Pavel Krejčí, zastupující šéf ČSSZ. Opatření by mělo stát až půl miliardy korun ročně.

Maximum je 8­ 575 Kč za týden

Nastoupit na otcovskou není povinné. Pro vysokopříjmové zaměstnance může být dokonce otcovská – podobně jako nemocenská – poměrně nevýhodná. Například člověk s příjmem 20 tisíc měsíčně má za týden doma nárok na 3­ 227 korun, s příjmem 30 tisíc korun na 4­ 837 korun.

Nad příjem 91 tisíc korun měsíčně už dostávají všichni otcové stejných 8 575 korun. Část z nich proto místo státní dávky raději bude čerpat řádnou dovolenou.

Podle Kláry Kalíškové, ekonomky působící v think tanku IDEA-CERGE EI a zároveň na Vysoké škole ekonomické v Praze, to nejsou vyhozené peníze. „Existují studie na to, že i minimální zapojení otce do péče v raných fázích zvyšuje pravděpodobnost, že se bude víc starat i později. I takové jednoduché věci jako dítě přebalit a nebát se ho pochovat mu pomohou navázat s dítětem užší vztah. Někteří tatínkové, když s tím nepřijdou do kontaktu hned na začátku, mohou mít pocit, že maminka to umí líp a od nich by to nebylo ono,“ upozorňuje ekonomka zabývající se rodinnou politikou.

„Nemyslím si, že muži využívají otcovskou k tomu, aby zapíjeli potomka a pak doma vyspávali kocovinu,“ naráží na posměšky, které zavádění otcovské provázely.

Otcovské volno

Kromě otcovské dovolené má otec jako zaměstnanec také právo podle zákoníku práce na placené volno pro převoz ženy do porodnice a zpět domů. Má také právo dostat od zaměstnavatele volno, pokud chce být u porodu, ale tentokrát už mu firma nemusí nic proplácet.

Další zákonné uvolnění z práce mohou otcové využít na mateřské nebo rodičovské dovolené. O ně mohou zaměstnavatele požádat v prvních třech letech věku dítěte. Mohou přitom čerpat mateřskou a ­později rodičovskou místo matky.

Některým párům se tato varianta může vyplatit, například když žena vydělává víc peněz. V žádném případě ale nemohou oba rodiče čerpat tyto dávky současně.