Na vánoční svátky a Nový rok budou supermarkety opět zavřené

Na první a druhý svátek vánoční (25. a 26.12.) budou supermarkety zavřené. Stejně tak tomu bude i na Nový rok. Jedná se o prodejny řetězce Albert, Lidl, Penny Market, Tesco, Globus a Billa.

Na Štědrý den pak bude mít většina řetězců upravenou otevírací dobu. Zákon jim povoluje mít otevřeno do 12 hodin. V prodejnách Tesco však zákazníci nakoupí jen do 11 hodin dopoledne, v Kafulandu do 11:30. Ostatní supermarkety mají otevřeno do 12 hodin. Jedná se o prodejny Albert s výjimkou pobočky v Nádražní ulici v Českých Budějovicích, kde bude otevřeno až do 14 hodin. Ve 12:00 zavře také Billa a Globus. Ojedinělé jsou prodejny Penny Market, které zůstanou celý den zavřené.

„Na Štědrý den zavřeme všechny naše prodejny, aby mohli naši zaměstnanci trávit svátky doma,“ říká jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

Původně německý řetězec však před vánočními svátky prodlužuje otevírací dobu u některých prodejen. Od 14. do 23.12. bude mít většina obchodů Penny Market otevřeno do 21 hodin s výjimkou pobočky v pražských Vršovicích a Revoluční a Terronské ulici, kde zůstává otevírací doba standardní. V prodejně v Holešovické tržnici a v obchodním domě Labe v Ústí nad Labem bude otevírací doba prodloužena do 20:00.

Ostatní řetězce mají před Vánocemi klasickou otevírací dobu, to samé platí mezi svátky od 27. do 30.12., kromě Penny Marketu, který má otevírací dobu opět prodlouženou.

Poslední den v roce se otevírací doba od té standardní opět liší. Většina prodejen Albert bude otevřená do 19 hodin, výjimku mohou tvořit prodejny v obchodních centrech, kde záleží na dohodě s pronajímateli. Penny Market, Lidl, Tesco i Billa budou zavírat v 17 hodin, Globus o hodinu později.

Zákon o zákazu prodeje

Podle zákona z července loňského roku mají obchody o rozloze nad 200 metrů čtverečních povinnost o určených sedmi svátcích své pobočky zavřít. Z nadcházejících dní se zákon týká 25. a 26. prosince a 1. ledna. Na Štědrý den mohou mít obchody otevřeno do 12:00.

Svátky, na které se zavírá 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok



- Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok Velikonoční pondělí



8. květen - Den vítězství



- Den vítězství 28. září - Den české státnosti



- Den české státnosti 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu



- Den vzniku samostatného československého státu 25. prosinec - 1. svátek vánoční



- 1. svátek vánoční 26. prosinec - 2. svátek vánoční

- 2. svátek vánoční -------------------------------- Omezení se týká i 24. prosince, kdy je prodej povolen pouze do 12:00 hodin



Zákaz se nevztahuje na prodejny menší než 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích a na prodejny v nemocnicích. Česká obchodní inspekce může za porušení legislativy udělit pokutu až jeden milion korun.

Za opakované porušení se může částka vyšplhat až na pětinásobek. Poprvé byl zákon použit v praxi na Den vzniku samostatného československého státu 28. října loňského roku.



Regulaci prodejní doby se snažily odbory prosadit už přes deset let. Důvodem byla snaha umožnit zaměstnancům strávit svátky s rodinou. Odpůrci poukazují na to, že je zákon diskriminační a neřeší, zda v nákupních centrech nebudou muset mít zavřeno také menší obchody.