Nad zákonem, který zavřel obchody o vybraných svátcích, se smráká

14:36 , aktualizováno 14:36

V pátek na Václava si ještě v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů nenakoupíte. Musí být zavřené, protože 28. září je mezi vybranými státními svátky, jichž se to týká. Ale již brzy to zřejmě bude jinak. Potvrdil to i průběh projednávání novely zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ve středu v hospodářském výboru Sněmovny.