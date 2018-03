Souboj obchodních domů. Pražské outlety se přetahují o značky

Teď se doložka dostává ke slovu – v dubnu má v Česku otevřít u letiště konkurenční Prague The Style Outlets, v pořadí třetí outlet v Česku. Jenže i nový hráč by chtěl obchodníky s módou nalákat k sobě. Podal proto na doložku žalobu.

Loni v prosinci Městský soud v Praze na žádost The Prague Outlet (majitel nově otvíraného outletu) vydal předběžné opatření, že doložky o dosahu neplatí. Jenže Fashion Arena si to nenechala líbit, podala odvolání k soudu vyššího stupně a uspěla.

„Začátkem tohoto týdne jsme obdrželi usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo předběžné opatření zrušeno,“ říká Lenka Čapková, která řídí Fashion Arenu.

The Prague Outlet to vidí jinak: „Vrchní soud předběžné opatření zrušil s odůvodněním, že jsme o něj požádali příliš pozdě,“ říká Martin Kubišta, ředitel společnosti The Prague Outlet. Podle něj soud zároveň uznal, že doložky mají na podnikání The Prague Outlet jako přímého konkurenta Fashion Areny škodlivý dopad. Teď musejí obě strany čekat na rozhodnutí soudu.

Případ řeší také Uřad pro ochranu hospodářské soutěže, kam už dříve podal podnět The Prague Outlet. „Úřad vede o tomto případu správní řízení. Podrobněji danou věc v této fázi vyšetřování nemůžeme komentovat,“ říká Martin Švanda, mluvčí ÚOHS.

Právní nejistota

Pro obchodníky to znamená jediné: právní nejistotu, jestli mohou, nebo nesmějí prodávat v obou centrech zlevněnou značkovou módu. Kterých se to týká, nechce žádná ze stran prozradit.

Prague The Style Outlets na svém webu zatím nezveřejnil, které značky budou jeho nájemci prodávat. Je ale pravděpodobné, že se budou do značné míry krýt s těmi ve Štěrboholích. Tam nabízí obchodníci například starší kolekce značek jako Adidas, Armani, Diesel, Gant, Lacoste nebo Tommy Hilfiger.

„Týká se nás to také, řešíme to intenzivně s Fashion Arenou už přes rok a čekáme na rozhodnutí antimonopolního úřadu. Udělali jsme si právní analýzy, jak to může dopadnout. Máme s The Prague Outlet uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí,“ říká Petr Ambrož, ředitel Adidasu pro maloobchod v Česku.



Doložky začala Fashion Arena podle Čapkové dávat do smluv hned zkraje – otvírala v roce 2007.

Podle ní jde o naprosto běžnou, v Evropě zavedenou, praxi. „Doložky slouží k ochraně značných investic pronajímatelů,“ vysvětluje. „Ve chvíli, kdy stejné značky otvírají outlet v blízké vzdálenosti, tak samy sebe kanibalizují a rozmělní si tržby. Outletového zboží na prodej navíc není tolik,“ dodává.

Tato praxe je známa i v jiných oborech. „Doložka exkluzivity se používá běžně například u obchodních center, když jsou blízko sebe, nebo pokud je jich v regionálním městě více. Netýká se ale všech nájemců, vyžaduje se to spíš od velkých hráčů, kotevních nájemců,“ uvádí Tomáš Soukup, šéf maloobchodu realitně-poradenské firmy JLL.

Fashion Arena otvírala v době, kdy byl i letištní outlet, tehdy pod názvem Gallerie Moda, těsně před dostavěním. Jenže tehdejší italští majitelé zkrachovali. Budova outletu pak několik let chátrala a věřitelé se hádali, co s ní. V roce 2013 objekt v konkurzu koupil dnešní The Prague Outlet a investici dotáhl. Jako provozovatele si vybral španělskou skupinu Neinver, která po Evropě provozuje 18 outletů.

Otevře 26. dubna a v první fázi nabídne 115 obchodů na ploše 20 tisíc metrů čtverečních. Dalších 75 obchodů má přijít později. Spoluvlastníkem je investiční skupina Kaprain, finančníka Karla Pražáka, někdejšího klíčového Kellnerova manažera v PPF.

Štěrboholský outlet má 116 obchodníků na ploše 25 tisíc metrů čtverečných. Loni zaznamenali 2,7 milionu návštěvníků a 19procentní nárůst tržeb. Firma patří do mezinárodního joint venture Via Outlets, která vlastní 11 outletů po Evropě. V Česku funguje ještě outlet v Hatích u Znojma a otevřít se má letos nově Arena Moravia v Ostravě.