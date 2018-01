Jarní mrazy poškodily jablka za půl miliardy. Ovocnáři čekají na kompenzace

Loni se v českých sadech urodilo o 21 procent méně ovoce, sklizeno bylo 119 310 tun. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Ovocnáři, kteří škody odhadují na půl miliardy korun, by od státu na kompenzacích mohli dostat až 208 milionů korun. V úterý to na Ovocnářských dnech v Hradci Králové řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

V porovnání s průměrem sklizní posledních tří let byl propad loňské úrody na úrovni 27 procent. Nižší sklizeň ovoce než loni byla v novodobé historii českého ovocnářství jen v roce 2011, kdy se sklidilo 101 249 tun.

I důvodem tehdejšího propadu byly mrazy, které významně poškodily české ovocnáře rovněž předloni. Způsobily jim tehdy ztráty na tržbách kolem čtyř set milionů korun.