Coca-Cola pozastavila výrobu, nemá bublinky. V Evropě chybí oxid uhličitý

Nedostatek stlačeného oxidu uhličitého, který již zastavil výrobu některých piv, zasáhl také podniky zpracovávající potraviny, informuje britský zpravodajský server BBC. Největší skotský výrobce vepřového masa Quality Pork Limited, který každý týden porazí na šest tisíc prasat, v úterý dokonce stopl výrobu. CO 2 podnik užívá k uspání dobytka před porážkou.

Zasažen byl i pivovar Heineken, který oxid uhličitý používá při výrobě piva. „V naší evropské dodavatelské základně usilujeme o vyřešení této situace a spolupracujeme s odběrateli na tom, aby narušení jejich podnikání bylo jen minimální,“ konstatovat pivovar.

Co se týče nealkoholických sycených nápojů, kromě Coca-Coly, která již pozastavila výrobu, pociťují maloobchodníci nedostatky také v dodávkách Pepsi. Podle internetového serveru deníku The Guardian tito podnikatelé očekávají, že do příštího týdne bude problém i s dodávkami nápojů 7Up, Tango či Mountain Dew.

Špatné načasování

Nouze o oxid uhličitý je důsledkem špatného načasování, kdy více evropských výrobců amoniaku zastavilo výrobu, jejímž vedlejším produktem je právě CO 2. Například ve Velké Británii momentálně fungují jen dva z pěti závodů.

Ztenčujícím se zásobám plynu nepřispělo ani netradičně teplé počasí či probíhající mistrovství světa ve fotbale. Kvůli těmto skutečnostem poptávka po limonádách a pivu znatelně stoupla. A jelikož se nejvíce hnojiva vyrábí v zimě, chemické společnosti v létě tradičně snižují produkci. „Kvůli současné nízké ceně amoniaku nemají navíc příliš velký podnět k tomu, aby restartovali jeho výrobu,“ píše BBC.

Brigid Simmondsová, generální ředitelka Asociace britského piva, doporučuje všem členům, aby i přes nedostatky CO 2 nepřestávali spolupracovat se svými dodavateli.

„Vyzýváme vládu, aby například zvýšila kapacity pro skladování CO 2 ve Velké Británii, čímž by zamezila tomu, že se bude scénář opakovat,“ uvedla pro The Guardian.