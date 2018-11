Loius Vuitton nebo Plada. V Číně otevřeli rovnou celý butik s padělky

Že se padělky zboží světoznámých značek prodávají u trhovců, už nikoho neudiví. Ale že mají podvodníci takovou drzost a otevřou si pod značkou velice nápadně připomínající zavedený brand rovnou celý butik? V Číně to možné je.

Když letos v létě v čínském městě Renhuai otevřely dva nové luxusní obchody s oblečením a doplňky, na první pohled by nikdo neřekl, že to nejsou nové pobočky renomovaných značek Prada a Louis Vuitton. Výlohy byly vyzdobené velkými fotkami modelek a modelů a regály byly naplněné nóbl kabelkami a módními doplňky. Vše vypadalo jako originál.

Jediné, co nesedělo, byl název. Jeden obchod měl na štítu napsáno Loius Vuitton, druhý Plada, píše BBC.

Krádeže duševního vlastnictví stojí jen evropské výrobce kolem 60 miliard eur (1,6 bilionu korun) ušlých tržeb ročně, uvádí Úřad EU pro duševní vlastnictví. Podle jeho posledního průzkumu sedm procent občanů EU uvedlo, že si v posledním roce záměrně pořídili nějaký padělek.

Kritikové ale zdůrazňují, že černý trh s padělky dusí vývoj inovativních mladých firem a likviduje pracovní místa. „Existují také silné vazby mezi paděláním a organizovaným zločinem a dětskou prací,“ tvrdí Alex Newman, expert na duševní vlastnictví v právnické firmě Irwin Mitchell.



Kabelky IPHONE

Úřady falešné butiky Louis Vuitton a Prada v čínském Renhuai zavřely během několika dní. Jiné značky, které v Číně působí, ale takové štěstí neměly. Například firma Apple prohrála v roce 2016 soud proti čínské společnosti prodávající kabelky a další kožené zboží s označením IPHONE.

Právě Čína je jednou ze zemí, kde pravidelně dochází ke krádežím duševního vlastnictví. Firmy ale naříkají, že problém je globální.

„Napodobeniny vznikají po desetiletí, první jsme zaznamenali na konci 40. let minulého století. Je to problém, se kterým se neustále potýkáme,“ říká mluvčí výrobce stavebnic Lego Roar Rude Trangbæk. „Kvůli globalizaci je to horší než dřív,“ doplnil.

Podezření z kopírování nápadů je velmi časté v módním průmyslu. Britská firma Next v tomto měsíci dosáhla dohody se značkou Scamp & Dude kvůli obviněním ze zkopírování vzoru zvířecích tlapek na dětském tričku. Značka Next byla obviněna z očividného zkopírování černých stop na šedém podkladu včetně výrazného obrázku červeného blesku na hrudníku.

Firmy by si měly registrovat ochranné známky a zajistit si další formy ochrany duševního vlastnictví ve všech zemích, kde působí. Podle Sonali Parekhové, šéfky britské Federace malých podniků to ale často nedělají. Dílem z nevědomosti, dílem kvůli vysokým nákladům na takové kroky.

„Stává se také, že podání žádosti o patent upozorní padělatele na nový design a oni se ho pak snaží napodobit,“ říká.