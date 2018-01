Z jedné strany stovka, z druhé dvoustovka. ČNB ukázala nejhorší padělky

Co s padělkem Pokud má člověk podezření, že se do jeho peněženky dostaly falešné mince či bankovky, měl by je odnést na policii, přímo do České národní banky nebo do některé z poboček obchodních bank. Vědomé používání padělku je trestným činem. Pokud se v bance ukáže, že je mince či bankovka pravá, bude vrácena původnímu majiteli. Za padělek se náhrada neposkytuje.