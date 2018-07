Nejstarší evropský lihovar slaví, v Prostějově se pálí už 500 let

Píše se 4. červenec 1518. Západní svět je v euforii ze zámořských objevů – není tomu ještě ani třicet let, co Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Českým zemím vládne Ludvík Jagellonský a jeho šlechta, toužící vydělat, uděluje měšťanstvu privilegia na výrobu alkoholu. Jedním z obdarovaných je i hajný Jež, vlastnící dům U Zeleného Stromu. Právem várečným začíná historie této do současnosti ryze české palírny.



Požár, úspěchy a války

V 17. století již byl dům U Zeleného Stromu nejen pivovarem a palírnou, ale i oblíbeným šenkem. Dlouhé období prosperity však v roce 1697 ukončil požár, který srovnal se zemí polovinu města. Lihovar zůstal jako zázrakem neponičen, s ekonomicky těžkým období se však vypořádat nezvládl.



Až příchod nového majitele obnovil slávu prostějovské kořalky. Michal Storch spojil pálení alkoholu se svou primární profesí, kterou bylo lékárnictví, a začal do kvasu přidávat byliny a koření. Jeho receptury se využívají dodnes – například Starorežná se stále vyrábí tak, jako před téměř třemi sty lety. V roce 1810 dosahovala celková produkce lihovaru 11 tisíc hektolitrů kořalky.



Světové války se pro palírnu, v této době fungující pod jménem „Wojaczek, Liquer-und Rum-Fabrik, Prossnitz“, nesly ve znamení růstu. Především během nacistické okupace se jí velmi dařilo. V roce 1940 měla firma obrat více než 13 milionů a do konce války se téměř zdvojnásobila. Únor 1948 přinesl znárodnění a přejmenování na „Starorežnou Prostějov“, i tak si lihovar ale udržel vysokou úroveň. Kromě výroby pro tuzemský trh se v něm v této době pálily i exportní likéry.



Porevoluční růst

Právě častý kontakt s cizinou nejspíš pomohl Palírně U Zeleného Stromu k úspěchu po revoluci. V roce 1992 už se v ní vyrábělo šedesát druhů alkoholických nápojů. Roku 2011 se prostějovský lihovar spojil s ústeckou likérkou GRANETTE, čímž se stal největším českým výrobcem lihovin. která Firma dodnes neměla zahraničního majitele.



V současnosti firma prodává více než 100 druhů destilátů. Kromě vlastních produktů distribuuje Palírna U Zeleného Stromu i zahraniční nápoje, například značky Bushmills, Kraken, nebo Pushkin. Výročí slaví vydáním limitovaných edic Staré myslivecké a Hanácké vodky.



„Jubileum 500 let je pro nás příležitostí nejen bilancovat nad dlouhou historií, ale přemýšlet i o budoucí pětistovce. V následujících pěti letech plánujeme až 100% nárůst podílu našich značek na trhu s lihovinami,“ řekl k budoucnosti palírny její generální ředitel Pavel Kadlec.