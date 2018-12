V Česku ubylo vín „řízlých“ cukrem a vodou. Falšuje se i víno v plastu

Víno bývalo vnímáno jako komodita s pochybnou pověstí. Státní kontroloři jakosti se na ně zvláště zaměřovali, lidé si při nákupu dávali pozor. Objevily se dokonce případy vína pančovaného devadesáti procenty vody. Ze Španělska se dovážel nápoj vydávaný za víno za 0,12 eura za litr (zhruba tři koruny). Nejnovější výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) však ukazují, že od loňska je víno „čistší“.

Víno je čistší díky novele

Počet nevyhovujících vzorků, které prošly inspekcí, loni klesl. Snížilo se množství jak těch z laboratorní analýzy, tak vín s nesprávným označením.

Zatímco v letech 2013 až 2016 se za problematické dalo označit 35 až 43 procent vzorků, loni jich bylo pouze 18 procent. A v letošním roce je bilance rovněž příznivější než v ­minulosti. Do konce října bylo za nevyhovující označeno 27 procent vzorků vína. Inspekce navíc tvrdí, že číslo navyšuje vysoký počet vzorků vín s chybným označením na etiketě, které patří k těm mírnějším prohřeškům.

Analýza v laboratoři, která potvrzuje falšování vína, zatím ukazuje kolem 14 procent nevyhovujících vzorků. Rok však dosud není uzavřený.

„Co se týče falšovaných vzorků, tak jsme za posledních šest let na minimu,“ uvádí mluvčí SZPI Radoslav Pospíchal. Úřad zatím letos narazil na 23 takových případů. V ­roce 2015 bylo nalezeno 88 padělaných vín, která se nezákonně naředila vodou, alkoholem, syntetickým glycerolem či cukrem nebo se do nich přidaly jiné nepovolené látky.

Svaz vinařů České republiky prudký pokles vnímá jako důkaz účinnosti vinařského zákona, který v novém znění začal platit od začátku loňského roku. Zákon v praxi zásadně zkomplikoval prodej sudového vína a stanovil přísnější oznamovací povinnosti pro dovozy, které navíc musí obchodníci nechat ležet na skladě deset dní, aby inspekce stihla provést kontroly. Ve vinotékách proto nerezové keg sudy nahradily plastové obaly bag-in-box.

„Považuji to za jednoznačný důkaz správnosti zákona, který odradil velkou část podvodníků. Obchodníci s vínem, kterých se problémy týkaly, jsou teď disciplinovanější,“ je přesvědčen prezident svazu Tibor Nyitray.



Víno je čistší díky kontrolám

Nejčastějším případem podvodů s­ vínem v posledních dvou letech je podle SZPI přidávání syntetických aromat. Mezi ně patří broskvové aroma, které stojí za nejrozšířenějším případem falšování u oblíbené odrůdy Pálava. Inspekce má laboratorní metodu, která prohřešky odhaluje, akreditovánu teprve od července loňského roku.

Syntetická aromata se objevují v­ obalech všech typů, tedy nejen sudech a lahvových vínech. Zákazníci na ně mohou narazit i v­ bag-in-boxech, k jejichž masovému rozšíření vinařský zákon přispěl. Z 278 nevyhovujících vzorků vín od ledna do konce října bylo 50 v těchto obalech a z toho u patnácti bylo prokázáno falšování. Původem šlo o vína z ČR i ze zahraničí.

„Obal, ať už jde o lahev, bag-in-box nebo sud, nemůže problémy eliminovat, s kvalitou vína nesouvisí,“ namítá Nyitray. Největší přínos zákona podle něj spočívá v ­tom, že stanovuje jasnou odpovědnost za kvalitu vína. Na keg sudech dříve nebyl žádný kolek, a pokud na sebe vinotéka s dodavatelem přehazovali odpovědnost, ocitla se státní kontrola v patové situaci.

Pro vinotéky začal zákon platit s­ odkladem až od letošního ledna. V podstatě všichni provozovatelé přešli na plastové obaly, kvůli kterým zároveň stáčené víno podražilo až o deset korun na litr.

Kritici zákona, mezi nimiž jsou samotné vinotéky i obchodníci s vínem, kromě vysokých investic poukazovali na nedostatky při skladování a výčepu vína v plastových obalech, které jsou navíc neekologické.

„Výběr způsobu stáčených vín byl od začátku velmi nešťastný, protože tato technologie není uzpůsobena častému stáčení vína. Sudy byly lepší,“ popsal Jan Pilous, jednatel distribuční společnosti Vinip, která dodává do restaurací i vinoték. Zatímco stáčecí systém vína z­ kegů, které jsou pod tlakem, je nutné čistit jen několikrát do roka, u bag-in-boxů je to zhruba dvakrát do měsíce kvůli přítomnosti aktivních kvasinek.

Pokles nevyhovujících vzorků už v roce 2016 podle Pilouse vysvětluje větší aktivita kontrolorů před účinností zákona. „Kvalita vína se pročistila. Ale určitě to není novým zákonem, ale tím, že víno inspekce začala více kontrolovat,“ dodává.