Manželé tunelovali americký Amazon zevnitř. Dostali 6 let vězení

17:00 , aktualizováno 17:00

Manželský pár z Indiany během dvou let okradl internetový obchod Amazon o 1,2 milionu dolarů ve spotřební elektronice. Pomocí falešných identit zneužili manželé reklamační systém a podvodně získané předměty předprodávali. Na začátku června je americký soud poslal na šest let do vězení.