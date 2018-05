Firma v Tokiu zavedla nový benefit, meditaci mezi krávami a prasaty

Zvířecí farmu v hustě obydleném japonském Tokiu najdete jen na dvou místech. „Mít zvířata není v Tokiu obvyklé. Jediné dvě licence vlastní císařský palác a my,“ pochlubil se Scott Sato, šéf agentury.

Ta se snaží atrakcí s hospodářskými zvířaty oživit pracovní prostředí a neduživé japonské zemědělství. Za poslední dvě desetiletí se pracovní síla v tomto oboru smrskla o 40 procent.

Každý den navštíví farmu uvnitř vysokopodlažní budovy stovka lidí. Odehrávají se tam tréninkové programy a vzdělávací semináře, které mají uchazeče o zaměstnání nalákat na práci v zemědělství.

Atrakce slouží také coby benefit a zpestření pro zaměstnance agentury.

Když není některý ze čtyř tisíc pracovníků zrovna vytížený, mohou se podle Satoa jít na zvířata podívat a sledovat je například při krmení, píše server CNBC. Firma jim tak nabízí neotřelý a uklidňující zaměstnanecký benefit v jinak vysoce urbanizovaném místě.

Pro ty, kdo vášní ke zvířatům zrovna neoplývají, má firma připravenou spoustu jiných výhod. „Coby personální agentura se snažíme vytvářet ideální pracovní prostředí,“ vysvětluje mluvčí společnosti Aiko Umehara.

V sídle firmy tak zaměstnanci mohou zajít do salonu krásy nebo posilovny, kde se jim věnují osobní trenéři. Ti, kdo vyhledávají spíš mentální vzpruhu, si mohou na hodinách angličtiny popovídat s rodilými mluvčími.

Společnost také provozuje vlastní školku, aby zejména matkám usnadnila návrat do zaměstnání. Rodiče tam mohou začít dávat děti ve chvíli, kdy cítí, že jsou na to připravené. To je v zemi, kde 70 procent pracovní síly tvoří právě ženy, praktický počin.