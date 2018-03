Kolegové chodí kouřit, my chceme volno navíc, žádají dotázaní v průzkumu

Pokud si dá člověk během pracovního doby třikrát denně pětiminutovou pauzu na kouření, vyjde ho ročně jeho závislost zhruba na 62 hodin. To je přibližně 6 až 7 pracovních dnů ročně. Stejné číslo odhaduje i projektový manažer společnosti Halo. Aby americká firma vyrábějící e-cigarety zjistila, jak tuto skutečnost lidé vnímají, udělala průzkum mezi 1 005 dospělými Američany.

Pro navýšení dovolené o šest dnů je 14 procent dotázaných nekuřáků. S jedním až dvěma dny by bylo spokojených 25 procent, informoval server CNBC. Nejvíce lidí uvedlo jako spravedlivou kompenzaci tři až pět dní v roce, a to 42 procent. S takovým názorem souhlasí dokonce i 28 procent kuřáků.

Jiný pohled má senátor Jaroslav Kubera, který se netají tím, že je vášnivým kuřákem: „Já bych na to chtěl zase pět dní dovolený, protože ti nekuřáci přijdou do práce, dají si kafe, tři čtvrtě hodiny koukají všude možně po internetu a pak teprve pracují. Akorát to prostě není tak na očích.“



Kolik kuřáků a nekuřáků považuje pauzy na cigarety za fér? Kolik dnů volna by si nekuřáci zasloužili jako kompenzaci?

Podle průzkumu si 87 procent kuřáků myslí, že na přestávky mají nárok a nevidí v záležitosti žádnou nespravedlnost. S tím souhlasí jen 25 procent kuřáků.

„Trestat kuřáky tímto způsobem za ideální nepovažuji. Kouření je nemoc, sedm z deseti dospělých kuřáků by radši nekouřili, ale problém je přestat. Na druhou stranu je pravda, že nějakou část pracovní doby prokouří a druzí lidé za ně pracují,“ říká lékařka a vedoucí Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková. Pauza na cigaretu je podle ní tolerovaná přestávka.

Zkušenost z japonské firmy

Ve vedení japonské reklamní firmy Piala se v září loňského roku začaly ohledně nespravedlivých pracovních přestávek hromadit stížnosti. Pokud si totiž zaměstnanci společnosti, kteří pracují ve 29. patře vysoké budovy, chtěli jít zapálit, museli sjet výtahem až do přízemí. Taková pauza tak člověka vyšla zhruba na patnáct minut, což považovali nekuřáci za nespravedlivé.

Kolik dnů volna by měli mít nekuřáci za to, že v pracovní době neztrácí čas pauzami na cigarety? celkem hlasů: 3547

Firma se proto rozhodla nekuřáky odškodnit šesti dny placené dovolené navíc. Neobvyklý krok společnost vnímá i jako motivaci pro jejich kuřácké kolegy. „Doufáme, že to povzbudí zaměstnance, aby přestali kouřit na základě vlastního rozhodnutí, nikoliv pod hrozbou nějakých trestů nebo nátlaků,“ citoval server Telegraph mluvčího firmy Piala Hirotaka Matsushima.

„Jako motivace může být dovolená navíc zajímavá, ale bohužel se to netýká skupin, jako jsem já, která přestat kouřit nechce,“ dodává Kubera.