Penny Market mě šikanoval, tvrdí manažer a podává žalobu

Celkem chce u soudu získat přibližně 1,5 milionu korun. Zapojení právníků už se mu přitom vyplatilo před dvěma lety, kdy za nevyplacené přesčasy s kolegy vysoudil přes milion korun (podrobnosti v článku Penny Market neproplácel přesčasy, zaměstnanci vysoudili přes milion)

Muž, který si nepřál zveřejnit své jméno, pracoval jako vedoucí jedné z prodejen. Tvrdí, že v září minulého roku ho kolegyně nešťastnou náhodou srazila elektrickým paletovým vozíkem, ale náhradu mzdy mu za to firma nepřiznala.

„Penny to špatně vyšetřil, navíc to šetřil až po lhůtách. Vůbec mě k tomu nepřizval,“ řekl iDNES.cz. „Měla proběhnout rekonstrukce, podobně jako když se stane vražda, ale to pořádně neudělali,“ dodal. Podle něj s ním společnost vůbec nespolupracuje. „Něco málo mi doplatili do výplatní pásky. Vůbec mi ale nenapsali, za jaké období to je, přestože jim to zákon nařizuje,“ prohlásil.

V písemném vyjádření k soudu podle něj firma přiznala částečné pochybení. Po společnosti chce přibližně 50 tisíc za každý měsíc, kdy byl v neschopnosti. Celková částka se pohybuje kolem půl milionu korun. Soudní řízení proběhne 3. srpna.

Řetězec redakci iDNES.cz sdělil, že se zcela jistě žádného nezákonného jednání vůči němu nedopustil. „Na základě jeho podnětu došlo dokonce k šetřením ze strany několika státních orgánů i odborů. Se stejným výsledkem. Bylo konstatováno, že společnost Penny Market předpisy neporušila,“ uvedl Pavel Vysloužil z agentury Brainzone, která Penny Market mediálně zastupuje.

Žaluje Penny i za šikanu

Na Penny Market však muž nepodává jen jednu žalobu. Jeho právníci připravují podklady k obžalobě z šikanózního jednání řetězce. Podle svých slov je terčem šikany od doby, kdy vyhrál se dvěma kolegy soud o více než milion korun o nevyplacené přesčasy.

„Dali mi třeba cíl ke splnění – vytvořit revizi na 70 procent,“ svěřil se. „Udělali jsme to na 72,5 procenta, s celou prodejnou jsme to oslavili, všechny jsem pochválil. Za čtrnáct dní ale přijelo komando z centrály a dali mi třístránkový vytýkací dopis. Revize prý byla dobrá, ale podle nich nesplňovala požadavky. Do dneška si myslím, že 72,5 je víc než 70,“ řekl.

Mezi téměř dvacet případů šikanózního jednání, kvůli kterým se soudí, uvádí i to, že mu již dva roky nebyla zvýšena mzda. Ta se podle něj všem ostatním zaměstnancům zvedla už čtyřikrát, i těm, kteří jsou jako on „nad tabulkami“.

O šikaně dalších lidí, které se účastnily obžaloby Penny z předloňského roku, již s iDNES.cz mluvil (psali jsme zde). Za podle jeho názoru nerovné jednání chce vedoucí prodejny vysoudit jeden milion korun.