Šéf Penny Marketu: Neřídíme se jen Lidlem, na vyšší mzdy dáme sto milionů

Myslíte, že je poslední zvýšení mezd dostatečné?

Musíme se přizpůsobit tomu, co se děje na trhu, musíme reagovat. Je potřeba vážit si zaměstnanců, kteří u nás pracují, a proto musíme mít takové mzdy, které odpovídají práci, kterou odvádějí.

Zvenčí to vypadá, že lídrem ve zvyšování mezd je váš konkurent, německý diskontní řetězec Lidl. Zbytek obchodních řetězců se mu jen přizpůsobuje, dohání ho. Vy to tak nevnímáte?

Ten pocit určitě nemáme. Každý má svou mzdovou politiku. Někdo má takovou, která se týká jen mezd, někdo má mzdovou politiku založenou nejenom na mzdách, ale i na dalších benefitech, komplexním odměňování. Takže ano, možná to na první pohled vypadá, že Lidl platí s odstupem nejlépe, ale pro nás je důležité zhodnotit všechny faktory odměňování, nejenom mzdu, kterou můžeme dát na billboard.

Co kromě mzdy tedy nabízíte? Dnes všichni uvádějí, o kolik zvýšili mzdy, že poskytují stravenky, pět týdnů dovolené, to je takový standard…

Máme takzvanou kafeterii, což je systém benefitů. Každý zaměstnanec dostane na svůj účet, který je vedený na online platformě, každý měsíc určitý počet bodů. A ten může využít, jak uzná za vhodné. Benefitní kafeterie je u našich zaměstnanců velmi oblíbená, protože si mohou za body pořídit to, co potřebují. Je tam i několik výhod podporovaných státem. Takže například příspěvek na dovolenou je možné při platbě benefitními body vyčerpat do dvaceti tisíc bez zdanění.

Body dostávají podle toho, jak jsou u vás dlouho?

Ano, měsíčně, při jubileích, narozeninách a dalších příležitostech. A dostávají je i za nakupování v Penny Marketu, takže každý zaměstnanec může shromáždit velké množství bodů. Sám si pak rozhodne, co s nimi udělá.

Martin Peffek (47) Jednatelem Penny Marketu se stal v roce 2008, na starosti má finance a správu společnosti. Předtím působil v dalším německém diskontu, Plus Discount, který posléze koupila skupina Rewe, kam na českém trhu spadá i Penny Market. Zatím poslední výroční zpráva Penny Marketu uvádí, že zisk řetězce v roce 2016 dosáhl 487 milionů korun. Tržby se pohybovaly okolo 32 miliard.

Může je utratit u vás, předpokládám?

Přesně tak. Nebo za dovolenou, volnočasové aktivity, léky. Těch možností je opravdu hodně.

Kolik si zaměstnanec může za rok nashromáždit bodů, pro představu?

Záleží na tom, jak dlouho jste u Penny Marketu, jak často nakupujete. Ale absolutní roční minimum, které nashromáždí každý zaměstnanec, jsou čtyři tisíce bodů. Ty odpovídají čtyřem tisícům korun. Spousta zaměstnanců však dosahuje na několikanásobně větší částky.

Když otevíráte novou prodejnu, shánějí se vám nyní zaměstnanci po zvýšení mezd lépe, nebo máte nedostatek nabídek?

Nemůžu říci, že bychom měli dostatek lidí, situace ale není horší než před rokem či před dvěma. Jsme si jisti, že opatření, která děláme, působí.

Jak často se u vás obměňují zaměstnanci?

Fluktuace na prodejnách je průměrně třicet pět procent. Oproti předchozím rokům se nám ji podařilo díky několika opatřením trochu zmírnit. V minulých letech jsme byli o něco výše.

I tak je třicet pět procent poměrně vysoké číslo. Byly někdy vůbec doby, kdy byla fluktuace výrazně nižší? V krizových letech?

Ne, v tuto chvíli jsme fluktuací na úrovni krizových let, výrazně nižší nikdy nebyla.

Zmírnění přičítáte opatřením, jako je benefitní kafeterie?

Ano, tomu, co vše pro své zaměstnance děláme.

Odkdy funguje tento benefitní systém?

Ten jsme zavedli prvního června loňského roku. Ale je i spousta dalších opatření, třeba zásobujeme filiálky v noci. To znamená, že zaměstnanci nemusí ráno přijít do práce o tolik dříve a večer nemusí zůstávat později.

Když ale zásobujete v noci, tak musí do práce někdo jiný...

Máte dvě možnosti. Buď někdo musí být na filiálce už v půl šesté, protože přijede kamion se zbožím a on ho musí převzít. Nebo to filiálky s nočním zásobováním mají tak, že kamion přijede, zaměstnanci ráno přijdou a zboží už je ve skladu složené řidičem kamionu. Ničím se nezdržují, jen ho překontrolují a mohou doplňovat.

Zvyšování mezd je drahá záležitost. Šéf Aholdu nedávno mluvil o tom, že letošní růst mezd je bude stát půl miliardy korun ročně. Kolik vás?

Pokud se bavíme o letošním navyšování mezd, tedy od března a od srpna, jde o více než sto milionů korun.

Dá se takto pokračovat? Z čeho náklady financujete?

Musíme je financovat ze svého zisku.

Není to třeba na úkor toho, že méně expandujete či modernizujete?

Ne, je to na úkor zisku.

Myslíte si, že tlak na vyšší mzdy bude pokračovat?

Záleží na tom, jak bude prosperovat ekonomika. Předpovědi zatím jsou, že prosperovat bude. Uvidíme, jak se situace změní, jak bude stát podporovat pracovní příležitosti pro cizince, to má také velký vliv. Aspektů je docela dost.

Takže se těšíte na krizi?

To rozhodně říci nemůžeme. Ale víme všichni, že ekonomika je v současné době trošičku přehřátá.

Zaměstnanci obchodů obecně si v diskusích na různých pracovních serverech stěžují na nejbližšího nadřízeného, vedoucího prodejny nebo regionálního šéfa. Snažíte se nějak těmto problémům předcházet?

Určitě, máme systém školení. Teď se právě soustředíme na regionální manažery a manažery prodejen, které školíme v oblasti „leadershipu“ – v tom, jak komunikovat se zaměstnanci, jak vést tým lidí. Všechny tyto měkké dovednosti proškolujeme tak, aby klíčový prvek, tedy manažer na prodejně, byl pro lidi vzorem.

Objevují se někdy stížnosti zevnitř?

Samozřejmě, máme sedm tisíc zaměstnanců, takže stížnosti se objevují. Ale máme spoustu nástrojů, jak je řešit. Máme regionální manažery pro lidské zdroje, kteří navštíví prodejnu, kde k problémům dochází, a řeší je. Z vlastní zkušenosti musím říci, že to je z devadesáti procent pouze o komunikaci. Když tam pak pošlete člověka, který se sejde s oběma stranami a vyslechne si je, ve finále to dá dohromady a obě strany spolu lépe komunikují a třeba se i lépe chápou.