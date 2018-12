Dánský penzijní fond skoupil berlínskou čtvrť, lidé se bojí budoucnosti

Dánský penzijní fond PFA si koupil celou oblast Thiemannstrasse v nově vznikajícím berlínském okrese Neukölln. PFA se tak v tomto roce stala největším investorem do nemovitostí v Německu. V sobotu o tom informoval berlínský deník Morgenpost.

Za 1,2 miliardy eur koupil fond PFA od farmaceutické společnosti Industria Wohnen asi 140 bytů. Nájemníci, z nichž mnozí jsou již v důchodu, byli o změně vlastnictví informováni teprve minulý měsíc. K prodeji ale došlo již v létě. Několik z nich se nyní obává, že se penzijní fond pokusí získat své investice zpět tím, že bude požadovat vyšší nájemné, nebo že budou převážně levné byty přeměněny na luxusní apartmány pro bohatší jako součást pokračující gentrifikace oblasti.

Gentrifikace je označení pro lokální sociálně-kulturní změny, které jsou důsledkem toho, když bohatší lidé nakupují nemovitosti k bydlení v dosud méně prosperujících společenstvích.

A není divu, že se lidé bojí. Správcem portfolia pro PFA v Německu je mnichovská skupina Domicil Real Estate Group. Její generální ředitel Khaled Kaissar již na internetu láká na berlínské byty potencionální zákazníky: „Tyto nemovitosti jsou převážně v dobrých až velmi dobrých obytných lokalitách. Portfolio navíc nabízí další potenciál zvyšování nájemného.“

Ve 140 apartmánech v ulicích Thiemann a Bohemian, které byly prodány, žije asi 300 lidí. Mezi nájemníky patří i přibližně 60 důchodců. Jedním z nich je i dvaasedmdesátiletá Edeltraud Wudeová, která žije v Thiemannstrasse od roku 2011. Wudeová řekla, že byla v šoku, když ji přišlo oznámení o změně vlastníka. V současné době platí za byt s rozlohou 50 metrů čtverečních méně než 550 eur za měsíc a podle jejich slov si vyšší nájemné nemůže dovolit.

Celoživotní nájemce, devětasedmdesátiletý Jürgen Lehmann, si postěžoval, že už nikde nenajde domov jako je tento.

Politici jsou skeptičtí

Poslankyně sociálních demokratů Cansel Kiziltepeová je plány PFA také znepokojena. „Chtějí dosáhnout zisku. Dánsko svůj trh s bydlením uzavřelo,“ uvedla pro berlínský bulvární plátek BZ.

Místní politici nyní doufají, že vyhrají právní bitvu, která by umožnila místnímu bytovému družstvu zajistit nemovitosti. Obě ulice totiž patří do místní chráněné oblasti, která zakazuje přeměnu nájemních bytů na vlastnické byty.

Jak napsal německý deník Deutsche Welle, místní úřady ale stále častěji schvalují převod z nájemních bytů na byty vlastnické. Počet převodů v Neukölln se od roku 2012 do roku 2016 více než ztrojnásobil. Z 318 vzrostl během čtyř let na 1448. V celém Berlíně pak od začátku června 2017 do konce května 2018 došlo k přeměně 14 053 bytů.