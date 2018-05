Pepsi se hůř prodává. Značka proto oživila Jacksona i Raye Charlese

Pepsi vydá limitované edice plechovek s populárními umělci. Oprášila vlastně jen nápad z minulosti, protože něco podobného už udělala v roce 2012.

Důvod může být prostý - přiblížit značku mladší generaci. Ta už sice nemusí umělce znát, ale právě to by nemělo moc vadit, protože poselstvím kampaně Generations jsou společné hodnoty nehledě na věk.

Je tu však ještě jeden důvod. PepsiCo totiž nemá moc dobré prodejní výsledky. Navíc se snaží držet krok se svým úhlavním rivalem, společností Coca-Cola. Jenže prodej nápojů Pepsi se loni propadl o 4,5 procenta a koly o dvě procenta. Propad však hlásí celý trh.

Zacílit chce nyní Pepsi především na mladé, které se snaží oslovit pokračující kampaní Generations v retro stylu, kterou spustila už letos v rámci Super Bowlu. Účinkovaly v ní Britney Spears a Cindy Crawford. Teď přicházejí na řadu plechovky se siluetami umělců.



Ray Charles se už v reklamách Pepsi objevil. Vidět byl před lety ve spotu, propagujícím dietní Pepsi. Autoři reklamy tehdy využili záběry muzikanta z devadesátých let, kdy zpíval hit You got the right one baby, uh-huh.

Sázka na Michaela Jacksona byla už v minulosti sázkou na jistotu. Právě král popu v roce 2009 byl v reklamě nápojařské firmy spolu s Pepsi Colou symbolem něčeho, co spojuje generace. Se značkou na kampani spolupracoval už od roku 1984. Zemřel v roce 2009.

V marketingové komunikaci se Pepsi opřela o Jacksona i po jeho smrti. V roce 2012 se silueta zpěváka objevila na miliardě plechovek u příležitosti pětadvacátého výročí jeho slavného alba Bad.

Britney Spears se stala tváří Pepsi v roce 2001. Letos sponzoruje značka její turné a v rámci letní kampaně mohou zákazníci vyhrát lístky.