Němci tlačí na české zemědělce, aby jim dodávali mléko bez pesticidů

1:00 , aktualizováno 1:00

Evropská unie loni prodloužila možnost používat kontroverzní herbicid glyfosát o dalších pět let. Mimo jiné kvůli Němcům. Německé řetězce by ale raději prodávaly mléko bez něj. Tlačí na české dodavatelé, aby do Německa vyváželi mléko neobsahující tento pesticid.