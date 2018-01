Výrobce nápojů Mattoni chce do obchodů vrátit zálohované PET lahve

„Vratný jako jo-jo, to se koukej, všichni jsou oukej,“ zpívalo se v reklamě z 90. let, která propagovala vratné 1,5 litrové lahve limonád od Coca-Coly. Za prázdnou PET lahev tehdy dostal zákazník zpět zálohu 10 korun. Teď to vypadá, že se vratné plastové lahve na trh vrátí. Uvažuje o nich výrobce Mattoni.