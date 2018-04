Kdyby farmář místo ležení v účtech vyráběl, jídlo zlevní, věří šéf Sklizeno

Borkovec je přesvědčený, že kvalitní potraviny mohou zlevnit a nemusí být jen luxusním zbožím, pokud farmáři budou dělat byznys efektivně. Proto spolu s dalšími investory – Tomášem Čuprem a fondem RSJ Agro – založil investiční centrum MFC. Zajistil si tak majetkový vstup do sedmi farem a projektů, které se točí kolem jídla. Podíly má ve výrobcích biozeleniny, pečiva, farmách na chov skotu nebo ve výrobě vývarů bez chemie.

Utrácejí Češi za potraviny málo?

Myslím, že ani málo, ani moc. Potraviny jsou důležitou součástí jejich života.

Za jaký sortiment jsou ochotni připlatit?

Roste skupina zákazníků, kteří se zajímají o to, co jedí. Přibývá lidí, kteří rozeznají méně kvalitní potravinu od kvalitní. Třeba vyzrálost hovězího je mnohem známější pojem než před pěti deseti lety. Obecně v uzeninách a v pečivu znalost velmi vzrostla. Čísla ukazují, že zákazníků přibývá zejména u čerstvého sortimentu.

Dělají zákazníci ve Sklizeno kompletní nákupy?

Jsou prodejny, kde zákazníci pořídí celý nákup, dokonce je to, myslím, většina prodejen. Okolo 30 procent nákupů u nás tvoří velké, komplexní nákupy. To je případ třeba naší nové prodejny v Dobřichovicích.

Zaměřujete se spíš na exponovaná místa. Půjdete i do regionů a menších měst?

Je naší povinností najít cestu, jak se tam dostat. Třeba právě v Dobřichovicích byla naše očekávání výrazně nižší než realita. Je pravda, že je to u Prahy a bydlí tam bohatší lidé, ale prodejna funguje nad očekávání skvěle. Nejsme ještě ani ve všech krajských městech, avšak budeme hledat koncept, se kterým bychom uspěli i v okresních městech. Rádi bychom byli ve městech nad 40 tisíc obyvatel.

Propagujete myšlenku kvalitních potravin za dostupnou cenu. Není to protimluv?

Je to o pochopení ceny. Jde o to, aby cena za kvalitu nebyla přemrštěná, ale dostupná. Potraviny nesmějí být luxusní zboží. Ale je nesmysl srovnávat se s řetězci bojujícími v pasti akčních slev.

Jaká je tedy férová cena za kvalitní potraviny?

S našimi potravinami, které splní přísnější kvalitativní požadavky, by bylo hezké dostat se na cenu o 20 procent vyšší než v řetězcích.

Řekl bych, že jste teď o dost výš. Jak toho chcete dosáhnout?

Je to o profesionalizaci kvalitní výroby. Musíme zajistit větší objem, který přinese vyšší efektivitu a nižší ceny. Sortiment, který prodáváme, se dnes nevyrábí a nedopravuje s nejlepší efektivitou. Často je to ze strany farmářů srdeční, ale ne systémový a profesionální byznys. To chceme změnit, z toho důvodu jsme založili investiční platformu Sklizeno MFC.

Kupujete malé výrobní závody?

Náš majetkový vstup není nutný. Určitě tam budou i farmy, zpracovatelé nebo výrobci, kterým budeme jen poskytovat nějakou službu, pomoc, know-how. Staromilsky bychom tomu mohli říkat družstvo, ale vlastnictví zůstává pořád stejné. Původně jsme chtěli vytvořit zastřešující centrum pro malé výrobce, pěstitele a zpracovatele, kde jim vytvoříme hub zajišťující služby, které sami neumějí nebo neprovozují efektivně, aby se mohli zaměřit na výrobu.

Na co byste se chtěli soustředit?

V centru budou odborníci na logistiku, finance, právo, obchod. Mohou radit, jak činnosti dělat, nebo tyto služby přímo zastoupí. Třeba díky sdílené logistice nemusí farmář kupovat vlastní vozový park a účetní nemusí v noci ležet v účtech, kterým nerozumí. Zjistili jsme však, že ještě více než odbornou pomoc potřebují finanční pomoc. Mají často problémy spojené s minulostí a mnoho z nich potřebuje ozdravit. Proto jsme do některých investovali ještě před vznikem fondu a pokračujeme v tom. Celkem to zafungovalo. Ve fondu je k dispozici 200 milionů korun, peníze poskytlo Sklizeno, Rohlik.cz investment Tomáše Čupra a společnost RSJ Agro.

V kolika jste už projektech?

Jasných je sedm transakcí: Zdravé stravování, Konečně vývar, Farma Struhy, Farma Olešná, Skřeněř, Happy Food a Bezlepková pekárna Dr. Pekař.

Petr Borkovec (40) Finančník a partner poradenské skupiny Partners Financial Services se před lety nadchnul pro kvalitní potraviny a založil síť prodejen a bister My Food Market. K ní postupně přikoupil další řetězce: Sklizeno, Náš Grunt a také e-shop s čerstvými biopotravinami Freshbedýnky. Obchody s potravinami, které jsou součástí společnosti Sklizeno Foods, v níž drží finančník podíl 57,6 procenta, loni navýšily meziročně obrat z 450 na 630 milionů korun.

Je spíš zájem o půjčky, nebo o zajištění externích služeb, jako je účetnictví a logistika?

Je to půl na půl. Ve všech případech jsme finanční investor a získali jsme podíl. Farma Struhy nebo třeba Zdravé stravování potřebovaly především investici. Naopak farma Skřeněř a Olešná nepotřebují peníze, vlastní je stoprocentně RSJ Agro, ale potřebují řízení distribuce. Naším úkolem je řídit farmy, aby ekonomicky fungovaly. Zefektivnit je, provázat je s našimi činnostmi. Náš projekt Freshbedýnky třeba zajistí skladování a distribuci do restaurací a našich obchodů Sklizeno.

S jakými problémy se podniky potýkaly?

Typicky vzniká byznys srdcem, stojí hodně peněz, ale dlouho trvá, než jste v zisku. Farmář se rychle zadlužuje, což jeho byznys zatěžuje. Například Farma Struhy je ekonomicky stabilní firma, jen se závazky z minulosti. Stejné to bylo se Zdravým stravováním, které bylo téměř před krachem kvůli dluhům. Investoři do toho nechtěli jít. My jsme viděli dobré jádro a skvělého lídra. Ve chvíli, kdy se mohla firma nadechnout, vystartovala k raketovému růstu.

Kolik takových firem v Česku může být?

Netuším, myslím, že jich bude hodně. Jde o malé nebo středně velké výrobce, kteří se se situací nejčastěji perou. Stačí nepovedená dotace, na kterou vsadíte byznys.

Spolupracujete i s prvovýrobci?

Původně jsme chtěli hodně investovat do zpracovatelských firem, ale teď máme i prvovýrobce. Jsou to farmy Skřeněř a Olešná. Tyto biofarmy, které založilo RSJ Agro, dodávají ovoce a zeleninu na e-shop Freshbedynky.cz a do sítě Sklizeno, ale také do předních pražských restaurací včetně michelinského Fieldu. Aktuálně plánujeme velkou dlouhodobou spolupráci s restaurační sítí Ambiente. Je extrémně důležité, že se do tohoto byznysu RSJ pustilo a chce lokálně pěstovat biozeleninu. My jim chceme pomoci především s logistikou a odbytem. Pro zemi je to důležité, protože se zvyšuje soběstačnost.

Neodrazuje potenciální zájemce majetkový vstup?

Nesetkali jsme se s tím, že by to zájemce odrazovalo. Budujeme něco, co jim umožňuje fungovat lépe a neupisovat se řetězcům za podmínek, které nejsou dobré. U nás hlavně nejsou pod tlakem. Přestože některé farmy budou dodavateli velkých řetězců, mají u nás silnou alternativu.

Také velké řetězce posilují segment kvalitních potravin.

Posilují a budou dál posilovat. Ale pro řetězce je to stále jen doplněk než hlavní služba.

Jaký názor máte na dotace do zemědělství?

Obecně nesnáším dotace v jakékoliv formě. V zemědělství jsem mnohokrát narazil na případ, kdy na nich byl postavený byznys. Koupím si sady, protože je to dotováno, a co tam roste, je mi ukradené. Na druhou stranu vidím, že když se má třeba na Farmu Struhy koupit dojička a farmu to může posunout úplně jinam ve smyslu efektivity a ekonomiky, bez dotace by to ekonomicky nevyšlo. Zemědělství je tak pokřiveno dotacemi, že kdyby měly být férové ceny potravin bez dotací, tak budou úplně jinde. V zemědělství se bez dotací neobejdeme, jde o to, aby byly rozděleny co nejspravedlivěji.

Kolik prodejen máte ve Sklizeno Foods? Budete otevírat další?

Máme 15 vlastních prodejen Sklizeno a 12 franšízových, 13 obchodů Náš Grund, tři restaurace a jedno firemní bistro. Letos je chceme především konsolidovat, vylepšovat stávající a otevírat ve výrazně pomalejším tempu než dosud. V březnu jsme už ale otevřeli novou prodejnu v Praze na Dejvické a brzy otevřeme dvě nové na Slovensku. O dalších jednáme. Chystáme také velký koncept Sklizeno Experience s rozlohou 500 metrů čtverečních, který bude více než jen obchodem.

V posledních letech jste výrazně rostli díky akvizicím. Nejdříve jste založil síť obchodů My Food, později koupil řetězec Sklizeno, Náš Grunt a e-shop Freshbedýnky. Chystáte další nákupy?

Na Slovensku jednáme s menším řetězcem, ale soustředíme se především na budování vlastních prodejen, logistiky a skladů. Další žádná vhodná síť v Česku není. Hezky se nám rozjel projekt Fresh Pointů, automatů s nabídkou jídel a svačin. Do kanceláří jich budeme dodávat více.

Jaký obchod se rýsuje na Slovensku?

Jednáme s vlastníkem šesti prodejen, který potřebuje zastřešení, vlastní výrobu a logistiku. Pokrývají primárně Bratislavu.

Jsou už vaše prodejny v zisku?

To by bylo hezké, ale nejsou. Máme fungující prodejny i ty, kde bojujeme. Skvěle to funguje na Chodově a na Smíchově. Bojujeme na Černém Mostě, kde máme malou prodejnu na špatném místě s úzkým vstupem do L. Neměli jsme do toho jít a raději počkat na lepší místo. V hradeckém centru Aupark to byl porod, ale centrum nás podpořilo a teď tam tržby rostou. Na zisk v prodejnách někdy musíte čekat až dva roky, takže ty původní v zisku jsou, nově otevřené na tom pracují.