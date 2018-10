Unikátní láhve Pilsner Urquell zdobí data a přípitky. Pomohou vozíčkářům

Láhve vyrobené v roce stého výročí vzniku Československa mají symbolicky dva autory - Čecha Václava Mlynáře a Slováka Jakuba Pollága ze studia deForm, kreativní ředitelé sklárny Bomma ve Světlé nad Sázavou. Návrhů bylo více, nakonec zvítězila myšlenka sociálního aspektu piva.

„Láhev má připomenout sté výročí naší republiky, to byla naše inspirace. Jak jinak ho oslavit než dobrým přípitkem. Každá z deseti láhví je unikátní a připíjí na konkrétní událost ze stoleté historie,“ vysvětlil designér Václav Mlynář.

Desítka láhví připomene po jedné události z každé dekády uplynulých sta let. „Nepojmenováváme přesně jen rok, ale i přípitek. Třeba v roce 2018 je na budoucnost, v roce 1945 na mír a tak podobně,“ popsal Mlynář.

Po obvodu každé z láhví je vybroušeno sto faset symbolizujících sto let republiky, do zátky je vtisknuta československá trikolora. K dekoraci ručně foukané křišťálové láhve autoři využili výjimečný robotický brus sklárny Bomma. „Vše doplňuje skleněná pečeť kvality Pilsner Urquell a vypískovaný rok, který reprezentuje danou dekádu,“ doplnil designér Jakub Pollág.

Vzniku láhví předchází pečlivá příprava. „Sklo je krásný materiál, ale může být nevyzpytatelné. Láhví jsme vytvořili mnoho, ale jen ty nejlepší byly dotaženy do konce,“ připomíná Mlynář. Na začátku je foukání, pak sklo chladne. „Láhve se pak musejí opukat, obrousit, navrtat,“ shrnul kreativní ředitel sklárny, kde mají místo tradiční řemeslné postupy i moderní technologie.

„Projekt, který spojuje design a pomoc lidem s hendikepem, nás oslovil, a s radostí jsme se do něj zapojili. Výsledek práce našich designérů a sklářů reprezentuje to, co je typické pro všechny naše designové kolekce – osobitou estetiku, dokonalé detaily i moderní jednoduchost,“ popisuje Martin Wichterle, majitel sklárny Bomma.

Láhve se budou na iDNES.cz dražit 13. prosince již posedmé. Loni byl výtěžek aukce pro Centrum Paraple rekordní, téměř 1,7 milionu korun. Zároveň padl rekord, když výherce dražby zaplatil za láhev 250 tisíc korun.

„Za peníze jsme nakoupili terapeutické, kompenzační a sportovní pomůcky pro zlepšení kvality života našich klientů – rotoped, handbike, monoski lyže nebo vozík na tanec,“ uvedl ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Letošní aukce proběhne na adrese www.idnes.cz/aukce2018.