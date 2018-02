Piráti chtějí pročistit vzduch. Navrhují zrušit výjimky uhelným elektrárnám

16:00 , aktualizováno 16:00

Velké uhelné elektrárny by mohly přijít o výjimky na překračování limitů znečištění ovzduší. Navrhuje to šéfka poslaneckého výboru pro životní prostředí Dana Balcarová z Pirátské strany. Nově by také udělila obcím pravomoc zakázat spalování nekvalitního uhlí. Výbor o návrzích rozhodne v březnu.