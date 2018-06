Průzkum: Za pár liber se v Praze opijete, v Dubaji nestačí ani na malé pivo

Průzkum kromě ceny porovnával také množství piva, které by si zákazník mohl pořídit v případě, že by u sebe měl jen 4 libry (asi 117 korun). V Praze, kde je nápoj nejlevnější, by za tuto částku koupil skoro čtyři velká piva (pinty – přibližně 560 ml).

Zato v Dubaji by neměl ani na jedno malé. Velké pivo tam totiž stojí v průměru 9 liber (asi 264 korun). Žebříček zveřejnil britský srovnávací web Money Guru, ceny piva porovnával v dubnu.

Města s nejlevnějším pivem Město Cena za pintu (560 ml) Objem za 4 libry (117 Kč) 1. Praha 34 Kč 1 931 ml 2. Johannesburg 48 Kč 1 363 ml 3. Tchaj-pej 52 Kč 1 250 ml 4. Krakov 52 Kč 1 250 ml 5. Rio de Janeiro 65 Kč 1 022 ml 6. Bangkok 72 Kč 909 ml 7. Istanbul 74 Kč 852 ml 8. Berlín 80 Kč 795 ml 9. Bombaj 87 Kč 738 ml 10. Mnichov 93 Kč 682 ml 11. Soul 96 Kč 682 ml 12. Vídeň 97 Kč 682 ml 13. Ósaka 100 Kč 625 ml 14. Tokio 103 Kč 625 ml 15. Kuala Lumpur 112 Kč 568 ml 16. Toronto 120 Kč 511 ml 17. Barcelona 123 Kč 511 ml zdroj: thedrinksbusiness.com

Druhou nejlevnější pivařskou destinací je jihoafrický Johannesburg. Velké pivo tam stojí v průměru 1,6 libry, což je asi o 14 korun více než v české metropoli a o čtyři korun méně než v tchajwanské Tchaj-peji, která se s částkou 1,8 libry za pintu v žebříčku umístila na třetím místě.

Co se týče našich sousedů, nejnižší ceny mají v polském Krakově. Čtyři libry tam zákazníkům stačí na dvě velká piva. Oproti Praze si ale za každé připlatí v přepočtu 18 korun. Následuje Berlín s bezmála jedním a půl pivem za 4 libry, pinta stojí 2,7 libry. Vídeň je ještě o 0,6 libry (asi 18 korun) dražší. Slovensko se výzkumu neúčastnilo.

Města s nejdražším pivem Město Cena za pintu (560 ml) Objem za 4 libry (117 Kč) 1. Dubaj 264 Kč 227 ml 2. Oslo 205 Kč 284 ml 3. Hongkong 176 Kč 341 ml 4. Singapur 174 Kč 341 ml 5. New York 156 Kč 398 ml 6. Paříž 156 Kč 398 ml 7. Londýn 152 Kč 398 ml 8. Stockholm 151 Kč 398 ml 9. Dublin 148 Kč 454 ml 10. Šanghaj 143 Kč 454 ml 11. Kodaň 141 Kč 454 ml 12. Milán 135 Kč 454 ml 13. Los Angeles 134 Kč 511 ml 14. Řím 132 Kč 511 ml zdroj: thedrinksbusiness.com

Kromě Dubaje se láska k pivu prodraží i v norském Oslu a v Hongkongu. Jejich obyvatelé za více než půllitr zaplatí 6, respektive 7 liber – v přepočtu 176 a 205 korun.

Dlouhodobá návštěva těchto destinací by se vzhledem k tomu, že průměrná roční spotřeba piva v Česku činí 138 litrů na osobu, pivařům příliš nevyplatila. Jejich roční výdaje za nápoj by se mohly vyšplhat až do desetitisíců korun.

Prodej piva v plechovkách je v Česku na vzestupu: