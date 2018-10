Ležák ke století republiky spojil dva pivovary, je v něm i americký chmel

100 LET REPUBLIKY Sledovat další díly na iDNES.tv

„Za vznik samostatného státu výrazně vděčíme Spojeným státům americkým v čele s prezidentem Woodrow Wilsonem. Na jeho počest i počest USA jsme se rozhodli uvařit ležák „První“, který je zároveň český i americký,“ řekl Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje. Také proto 18 lahví ležáku sládci obou pivovarů předali americkému velvyslanci Stephenu Kingovi.



Celý projekt je ojedinělý i tím, že úzká spolupráce mezi velkým a malým pivovarem při výrobě piva je v tuzemsku něčím naprosto novým.

„K této spolupráci nás inspirovala odvaha a nadšení lidí před vyhlášením nezávislosti našeho státu, kdy se nebáli jít do něčeho nového. I my jsme se pustili do něčeho, co je na našem trhu jedinečné a nové,“ říká Martin Matuška, majitel a sládek stejnojmenného pivovaru z Broum.

Spolupráce obou pivovarů je logická i proto, že zakladatel broumského minipivovaru Martin Matuška se vyučil sladovníkem právě v Plzni a s tamními sládky ho pojí letité přátelství.

„Celý nápad vznikl na našem společném setkání letos na jaře. Matuška vyrábí piva amerického typu, my světoznámé české ležáky. Řekli jsme si, že k oslavám vzniku republiky uvaříme pivo, které spojí oba naše přístupy,“ uvádí Berka. Recepturu pak vytvořila čtveřice sládků: Berka a Lenka Straková z Prazdroje a Matuška se synem Adamem z rodinného pivovaru.

O pivu „První“ „První“ je pivo chmelené žateckým poloraným červeňákem a americkými chmely Citra a Cascade, patří do kategorie India Pale Lager. Má zlatou barvu a bílou krémovou pěnu. Ve vůni je jasně patrné chmelové aroma s převážně ovocným citrusovým charakterem příjemně doplněné květinovými tóny. V chuti zaujme vyvážená sladkost a plnost následovaná výrazným nástupem hořkosti.

Pro veřejnost bude čepovaný speciál „První“ k dostání po celý listopad ve více než 1 200 hospodách a restauracích Plzeňského Prazdroje zapojených do Volby sládků a ve smluvních hospodách pivovaru Matuška. Lahvové pivo pak nabídnou také vybrané pivotéky. Etiketu ležáku, která vychází z neuskutečněných návrhů na československou vlajku, vytvořilo Studio Najbrt.