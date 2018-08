Pivo láme rekordy. Stoupá zájem o nealkoholická i pivní mixy

Letošní horko zdá se nejen zvyšuje poptávku po pivních mixech a nealkoholických pivech, ale také po výčepních pivech, jejichž obliba v posledních letech upadá. „Když nastane teplé počasí, stoupá spotřeba výčepních piv, zejména oblíbené desítky,“ říká ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferancová.

Potvrzuje to Vratislav Žitka, vedoucí obchodního oddělení Pivovaru Svijany. „Registrujeme nepřehlédnutelný nárůst zájmu o Svijanskou Desítku, což je zřejmě jeden z dalších efektů horkého počasí, které nahrává poptávce po pivech s nižším obsahem alkoholu,“ uvedl.

Výčepní piva v červenci opět slavila triumf nad ležáky, které se loni poprvé staly nejsilnější kategorií. Letos v červenci tvořily 51 procent piv desítky a slabší nápoje.

Poslední vývoj také potvrzuje smysl mohutných, až stamilionových investic pivovarů do stáčecích linek na plechovková piva. Téměř pětina zakoupených piv byla v „hliníku“, zatímco před třemi lety to byla desetina. „Ve srovnání s červencem 2016 stoupl obrat za pivo v plechu o 85 procent,“ popsal Michal Elšík z agentury Nielsen.

Silný růst radlerů

Letošní léto se nese ve znamení lehkého oživení výčepních piv a silného růstu radlerů a nealkoholických piv. Data společnosti Nielsen k maloobchodním prodejům ukazují nárůst pivních mixů o 17,3 procenta během července. Jejich spotřeba stoupala už v předchozích třech měsících.

„Prodalo se jich o 28 procent více než loni, dohromady za 397 milionů korun,“ uvedl Michal Elšík z Nielsen. Poptávka rostla i po ciderech, které distribuují zejména velké pivovarnické skupiny. Vlastní cider Black Hill loni uvedly Pivovary Lobkowicz. Cidery obratově vzrostly o dvanáct procent na 200 milionů korun.

Stabilně rostoucí kategorií jsou nealkoholická piva, která jsou v prodejích vítanou vzpruhou především pro největší hráče na trhu, Plzeňský Prazdroj se značkou Birell a Staropramen, který pěstuje řadu Cool. Oba pivovary jsou si dobře vědomy úspěchu nealko piva řízlého ovocem.

„Jen vloni se prodej ochucených variant nealkoholického Birellu zvýšil o plné dvě třetiny a čísla i nadále rostou,“ shrnula Jitka Němečková z Prazdroje. Lídr trhu začal loni do receptů přidávat i byliny. Podle obchodního ředitele Tomáše Mráze však opravdu horké počasí nahrává i výčepním pivům. Obecně za všechny kategorie odhaduje, že srpen bude prodejně ještě úspěšnější.

„Na základě dosavadního vývoje počasí věříme, že vzroste celý český pivní trh, a dokonce odhadujeme, že by opět mohla vzrůst i spotřeba piva na hlavu,“ dodal Mráz. Pokud se jeho slova vyplní, půjde o korekci. Loni totiž dle dat Českého svazu pivovarů a sladoven spotřeba výrazně klesla o pět litrů (deset piv) na 138 litrů. Setrvale klesá už dlouhou dobu. Nicméně i tak Češi ve spotřebě drtí zbytek Evropy. Druzí v pití piva jsou s odstupem Němci, kteří spořádají kolem sto litrů ročně. Češi mají dvakrát vyšší spotřebu na hlavu než Slováci či Britové.

Dvouciferné nárůsty své řady Cool hlásí i Staropramen. Podíl na tom mají hlavně nealkoholické verze. „Od roku 2016 roste trh pivních mixů každoročně o více než dvacet procent a vypadá to , že letos překoná hranici tří set tisíc prodaných hektolitrů,“ uvedl mluvčí Pavel Barvík.

„Nealko a hlavně radlery se zase dostávají u nás po několika letech útlumu do módy, je to samozřejmě sezonní záležitost. Lze očekávat, že to opět odezní,“ myslí si expert na ekonomiku pivovarnictví z České zemědělské univerzity Tomáš Maier.

Pivní hospodská kultura upadá

Jak dopadne letošní rok z hlediska prodejů sudového piva, nechtějí pivovary předjímat. Dlouhodobá prognóza však není dobrá, přitom právě segment hospod přinášel vyšší zisk než prodej maloobchodu. Podíl piva prodávaného výčepním tvořil loni 38 procent, před pěti lety to bylo 43 procent.

Není to však nic neobvyklého, pivní hospodská kultura upadá v celé Evropě s výjimkou některých zemí, jako je Nizozemsko či Švédsko. A pivovary třeba v Německu restauratérům prodají jen pětinu své produkce. „Neustále se zrychluje životní tempo a lidé tak mají stále méně času chodit do hospod,“ vysvětluje vývoj Maier.

Nepříznivý trend se pivovary snaží zvrátit nabídkou novinek zaměřených na konzervativní pivaře, lákají na tradiční postupy, neobvyklé druhy chmele nebo nabízejí exkluzivitu restauracím. Novinku s názvem Sládek určenou pouze pro výčepy představil letos Braník. Gambrinus zase v hospodách testuje novou nepasterovanou jedenáctku.