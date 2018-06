Kdo by se tahal s lahvemi piva, když plechovky jsou lehké a nemusíte je vracet zpátky do obchodu. Navíc se rychleji vychladí, nerozbijete je... Není divu, že se plechovkového piva v poslední době prodává čím dál víc. Ovšem co jeho kvalita? Vyrovná se chuťově tomu lahvovému?

Odpověď zní ano, ale jen když je čerstvé. Chuť piva se výrazně zhorší s postupujícím časem a skladováním při vyšších teplotách. Pivo v plechovkách totiž více ohrožuje kyslík, který podporuje stárnutí, a tím i znehodnocení chuti. Potvrdil to test čtrnácti vzorků plechovkových ležáků různých značek. Pozvali jsme čtrnáct odborníků, aby je ohodnotili.

Výsledek? Zhruba 40 procent testovaných vzorků bylo zoxidovaných, pivař by řekl zvětralých. Navzdory tomu, že všechny měly do konce záruky ještě hodně daleko.

Jak se do uzavřené nepropustné plechovky dostane kyslík? Už při stáčení piva v pivovaru – v podstatě při zavírání plechovky. „U skleněné lahve je průměr otvoru malý, ale u plechovky je podstatně větší, takže vznikne určitá mezera, kudy se kyslík může dostat dovnitř,“ vysvětluje Pavel Dostálek z Ústavu biotechnologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Podle něj je to největší nevýhoda plechovky, která jinak představuje pro pivo ideální obal: „Světlo nemůže dovnitř, žádné plyny neunikají ven, má lakovaný povrch, takže nedochází ke styku piva s kovem... Bohužel ještě nikdo nevyřešil stáčení plechovek tak, aby se do nich kyslík nedostal.“ A když už tam je, je jen otázka času, kdy pivu začne škodit.

Jak je to pivo staré? Marná otázka

Z toho plyne, že u plechovek je víc než u lahví důležité, aby se dostaly k zákazníkovi v co nejkratší době po stočení a celou dobu byly skladovány v optimálních podmínkách.

Který obal je pro pivo nejlepší? 1. Sudové čepované

Je nejlepší. Pokud je čerstvé a nezkazí ho špatným čepováním nebo špatnou péčí o trubky hospodský. 2. Lahev

Při stáčení se do lahve kyslík prakticky nedostane. Při skladování však musí být chráněna před světlem. 3. Plechovka

Nepropustí kyslík ani světlo, ale kyslík se do ní může dostat při plnění. Při nevhodném skladování pivo oxiduje. 4. PET lahev

Plast není obal pro dlouhodobé uchovávání piva. Kyslík může pronikat do piva a snižuje se i obsah oxidu uhličitého.

Problém je, že zákazník se z obalu nedozví, jak je pivo staré. Stejně jako u všech potravin, i u piva se povinně uvádí datum trvanlivosti, ale datum výroby na obale podle české legislativy být nemusí.

Z testovaných piv jsme je našli u dvou – u Budvaru a Bakaláře – a zřejmě šlo o piva pro export do zemí, kde je datum výroby povinné.

Z data minimální trvanlivosti lze spočítat, kolik času má pivo ještě před sebou, ale nedozvíte se, kolik ho má za sebou, protože nevíte, jak dlouhou dávají pivovary záruku.

Zeptali jsme se na to přímo v pivovarech. Některé dávají šest, jiné devět, a další dokonce dvanáct měsíců.

Většina testovaných piv přitom nebyla v době degustace starší než dva měsíce (uvádíme u každého vzorku). Jisté je, že oxidace se větší měrou projevila u těch „nejstarších“ vzorků, které si ve skladech nebo obchodech pobyly déle.

Místo jedenáctky desítka

Kromě oxidace měli degustátoři k chuti piv spíš drobnější výhrady, které běžný spotřebitel ani nezaznamená. Všechny vzorky uspěly i v analýzách ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském.

Chmel a chmelové produkty Chmel dodává pivu hořkost, plnost chuti a charakteristické aroma. K výrobě piva se používá v různých formách: * Chmel nebo hlávkový chmel Obvykle je v podobě lisovaných chmelových šištic. Mechanicky upravené chmely

Šištičky chmele rozemleté na prášek a slisované do pelet nebo granulí. Na obale by mělo být „chmelové pelety“ nebo „chmelové výrobky“. Chmelové extrakty

Získávají se z chmele extrakcí pomocí rozpouštědel (etanol nebo tekutý oxid uhličitý). Na obale by mělo být „chmelové extrakty“ nebo „chmelové výrobky“. Chmelové isoextrakty

Vznikají chemickou cestou, zvyšují hořkost piva, ale také vylepšují pěnu. Známé jsou pod obchodním názvem Tetrahop. Používat se mohou, ne však do piv označených jako České pivo. Na obale by mělo být uvedeno „isoextrakt z chmele“ nebo „chmelový isoextrakt“.

S výjimkou jediného – Argus 11 Premium z Lidlu (nese dokonce chráněné zeměpisné označení České pivo) měl nižší extrakt původní mladiny, než má mít „jedenáctka“. Zákazník, který si ho koupil, tak v plechovce dostal místo jedenáctky desítku. Případ řeší potravinářská inspekce.

„Výsledek testu nás velmi znepokojil. V rámci vlastní kontroly kvality totiž posíláme pivo pravidelně na laboratorní vyšetření. A všechny výsledky za posledních dvanáct měsíců byly vyhovující,“ uvedla tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá. „Zákazníkům se velmi omlouváme a ujišťujeme je, že jsme u dodavatele zajistili opatření, aby se podobný výkyv v kvalitě již neopakoval.“

Omlouvá se i Pivovar Nymburk, který pro Lidl jedenáctku pod značkou Argus vyrábí. Nedostatek vysvětluje selháním lidského faktoru. „Obsluha zřejmě při zahájení výroby nedostatečně oddělila ‚protláčku‘ a finální produkt, což má být eliminováno rozborem prvních naplněných plechovek. Tam ale muselo dojít k dalšímu pochybení v podobě opožděného odběru, takže se nepodařilo zachytit několik desítek nevyhovujících plechovek, které zřejmě nakoupila MF DNES pro svůj test.“

Nutno říct, že další vzorek, který jsme zakoupili a nechali znovu analyzovat, už byl v pořádku.

Vytěsní plechovky lahev?

Boom plechovkových piv nelze přehlédnout. Loni tvořil sice jen devět procent z celkového prodeje podle typu obalů, ale oproti předchozímu roku stoupl o 37 %.

Zřejmě je to i generační záležitost. Ostatně je to dobře vidět před víkendem v hypermarketu. Starší lidé nakládají do vozíku basu s lahvemi, mladší „multipack“ plechovek.

„Nástup plechovek je jednoznačně dán zrychleným životním tempem, změnou způsobu života,“ říká Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě v Praze přednáší ekonomiku pivovarnictví. „Plechovku hodím do batohu, nemusím se starat o vracení lahví a nemám divný pocit, když ji zmačkám a vyhodím do koše.“

Sám předpokládá, že spotřeba plechovek ještě nějakou dobu poroste, než se trh nasytí a zhruba na 20 procentech zastaví. „Vzpomeňte si na PET lahve, které začaly zhruba před deseti lety na nule a dnes mají 12 procent. Trh už je ale saturovaný a k většímu nárůstu už nedochází. Podobný vývoj podle mě čeká i plechovky.“