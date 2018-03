Pít víno na pivo? Teď už je to jedno. Nový nápoj míchá obojí

Pivo, nebo víno? Teď už bude volba o něco jednodušší. Na trh totiž míří nápoje, které jsou kombinací obojího. Hroznům a chmelu to spolu až nečekaně sluší. Když loni představil svoje „Vinné pivo“ Znojemský městský pivovar, jako by to byla jen předzvěst toho, co bude dobývat letošní trh. Ve Znojmě pivo ve výrobním procesu doplnili vinnými kvasinkami, které speciálně pro tento účel izolovali ve vrboveckém vinařství Ampelos.