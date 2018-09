Až tisíc dolarů denně za pojídání pizzy, firma hledá ochutnávače

Sedíte v klidu domova, pochutnáváte si na pizze, a v podstatě jen za to dostáváte slušný plat. Spousta lidí by takovou práci brala všemi svými umaštěnými prsty od pizzového těsta. Stačí se přihlásit do výběrového řízení na pozici ochutnávače skotské společnosti Ooni. Ta je ochotna platit až 1000 dolarů za den, tedy zhruba 22 tisíc korun.