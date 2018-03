Válka proti plastu může způsobit více škody než užitku, varují ekologové

Jak uvedla agentura BBC, dobře zabalené potraviny se totiž jen tak nezkazí, a tím se omezí emise skleníkových plynů.

Do roku 2015 se na celém světě vyprodukovalo 6,3 miliardy tun plastového odpadu, přičemž téměř 80 procent se nachází na skládkách nebo v přírodě. Podle britské premiérky Theresy Mayové je plastový odpad jednou z největších ekologických pohrom naší doby. Britská vláda se proto zavázala, že do roku 2042 zakáže ve Velké Británii veškerý odpad z plastu, kterému se lze vyhnout.

Britské supermarkety začaly zavádět recyklovatelné obaly, uličky s potravinami bez obalů nebo vratné košíky, omezovat počty plastových obalů nebo zpoplatňovat igelitové tašky a sáčky, které byly doposud zdarma. Lehké tašky jsou od letošního roku zpoplatněny i v Česku.

Válku proti plastu nezahájila jen Velká Británie. Proti plastům se tvrdě postavila celá Evropská unie, která v lednu přijala takzvanou Plastic strategy. Jejím cílem je snížit objem plastového odpadu, který je podle odhadů jen ve třiceti procentech recyklovatelný.

Omezená půda

V poslední době se objevila snaha nahradit plasty rostlinnými materiály. Společnosti ale zapomínají na to, že půdy nemáme neomezené množství. Divoká půda mizí kvůli produkci biopaliv. Kácíme lesy, abychom mohli pěstovat plodiny, kterými krmíme stále rostoucí chovy zemědělských zvířat.

Zelená aliance se obává, že poptávka po plastových náhražkách může tlak na odlesňování ještě zvýšit. To by opět vedlo k větší produkci skleníkových plynů, které by ohřívaly a okysličovaly oceány. „Plasty jsou obrovským problémem, ale máme obavy, že současná válka proti plastu povede podniky a vlády ke špatným rozhodnutím. Musíme zajistit, aby veškerá opatření, která navrhujeme, nezvyšovala emise, nepoškozovala světové ekosystémy a nezpůsobila ještě více odpadu,“ řekla BBC Libby Peaková ze Zelené aliance.

Veřejná reakce na boj proti plastům vedla například společnost Lego k rozhodnutí vyrábět v budoucnosti kostky dětské stavebnice z cukrové třtiny místo neekologických plastů z ropy. (Více si můžete přečíst v článku LEGO startuje zelenou revoluci. Plastové kostky mění za cukrovou třtinu).

Znečištění oceánů

Společnost Lego však na dotaz Peakové potvrdila, že kostky stavebnice budou vyrobeny z polyetylenu, což je naprosto stejná chemická směs jako ta, kterou obsahuje plast vyrobený z ropy.

Stavebnice, která má být šetrná k životnímu prostředí, tak bude mít stejnou životnost a bude stejně tvrdá jako ta původní. Změní se jen výchozí surovina.

Přeměna rostlin na plasty tímto způsobem podle Peakové znamená, že stavební kostky na konci své životnosti nebudou biologicky rozložitelné a budou mít všechny potenciální nevýhody tradičního plastu. „Jinými slovy, proti znečišťování oceánů neuděláme nic,“ postěžovala si Peaková.

„Společnost Lego udělala vše správně, když se pokusila nahradit stávající zdroj surovin. Je však zřejmé, že nikde na světě není dostatek cukrové třtiny, která by mohla nahradit zdroje surovin i ostatních společností, které by se Lego případně rozhodly následovat,“ upozornila Peaková.

Jak situaci řešit?

Zelená aliance navrhuje několik možností, jak situaci řešit. Jednou z nich je zakázat výrobky, které jsou zbytečně vyrobeny z plastu a pravděpodobně z nich vzniknou odpadky. Příkladem jsou vatové tyčinky nebo plastová brčka. Skotsko se již k tomuto kroku zavázalo.

Dalším krokem je přestat používat tolik různých typů plastů a ujistit se, že všechny používané typy jsou snadno recyklovatelné. V neposlední řadě je podle Zelené aliance třeba rozvíjet recyklační trhy.

Jenže rostoucí recyklace nebude nikdy životaschopná, dokud cena původního ropného materiálu zůstane tak nízká, jako je v současnosti. Právě z tohoto důvodu nyní zkoumá Evropská unie, zda by ochraně životního prostředí pomohlo, kdyby byla zavedena daň z plastických hmot. A britský kancléř již rozjel kampaň za to, aby se platilo za plasty na jedno použití.