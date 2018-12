Ženy v USA ve výsledku vydělají jen polovinu toho, co muži, tvrdí studie

„Mnohokrát se psalo o tom, jestli těch 80 % není přehnaných, nebo jestli to není způsobeno jen odlišným podílem mužů a žen v jednotlivých povoláních,“ citovala agentura Reuters Heidi Hartmannovou, spoluautorku studie. „Naše analýza však zjistila, že jsme rozsah tohoto problému stále podceňovali.“



Podle jejích výsledků totiž při pohledu ze širší perspektivy v porovnání s každým dolarem, který vydělá muž, žena vydělá jen 49 centů.



Spoluautorka práce ve volném překladu nazvané Pracovní trh stále patří mužům však jen nekritizuje. Data získaná pro studii potvrzují, že se za posledních 40 let propast mezi platy mužů a žen značně zmenšila.



Ženy však podle ní toto zlepšení nevidí, a to především proto, že jsou pro ně mnohem důležitější krátkodobá data. „Nemůžete prostě vypustit vývoj z posledních deseti, patnácti let,“ citoval ji web CBS News. Pravděpodobně se tím opírala do svých kolegů, protože od roku 2004 se této problematice stejným způsobem nikdo nevěnoval – a byla to právě ona, kdo tehdejší studii vytvořil.



Opustit práci se nevyplácí

Analýza organizace IWPR (Institute for Women’s Policy Research) zahrnuje všechny pracující lidi, kteří měli mezi lety 2001 a 2015 alespoň jeden rok příjmů. To znamená, že do ní kromě zaměstnanců na plný úvazek byli zahrnuti i lidé pracují na poloviční úvazky, případně ti, kteří byli část této doby na rodičovské dovolené nebo z jiných důvodů pravidelně nepracovali.

Tím se zásadně liší od obvyklých studií týkajících se této problematiky, které většinou zahrnují jen zaměstnance pracující na plný úvazek. Celkově pracuje s daty z přibližně 138 tisíců pracovních roků jednotlivých osob.

Pokud americký zaměstnanec na jeden rok opustí pracovní poměr, přijde tak oproti svým kolegům, kteří to neudělali, průměrně o 39 % výdělku. Ženy práci oproti mužům opouští mnohem častěji, například kvůli dětem.

Kvůli dětem ztrácí americké ženy nejvíc. Nic takového jako rodičovská dovolená totiž v USA neexistuje. Oproti České republice, kde jeden z rodičů obdrží po narození dítěte nejdříve peněžitou pomoc v mateřství a poté rodičovský příspěvek, ve Spojených státech nedostane nic.

Výše zmíněná ztráta způsobená opuštěním práce podle studie za posledních 50 let vzrostla o 27 procentních bodů. Autoři předpokládají, že toto číslo dále poroste. Apelují proto na zavedení alespoň minimální státní finanční podpory v mateřství a povinné nemocenské.

I přesto, že firmy v USA nemají zákonnou povinnost tyto náhrady vyplácet, mnohé to dělají. Dokazují to i data ze studie – během sledovaného období kleslo množství žen, které byly minimálně jeden rok bez příjmů (tj. buď nebyly s dítětem doma, nebo pobíraly plat i během mateřství), ze 78 % procent na 43 %. U mužů toto číslo překvapivě naopak vzrostlo, a to z 12 % na 23 %.

Podle studie se platový rozdíl mezi muži a ženami odráží i na jejich celkové spokojenosti. Jen třetina žen podle analýzy na otázku „Zlepšila se v posledním roce vaše finanční situace?“ odpověděla kladně, v porovnání s téměř polovinou dotázaných mužů.

„Když narovnáme výši platů, ženu budou více pracovat a více vydělávat, a díky tomu se zvýší HDP,“ tvrdí Hartmannová. „Pokud lidi neplatíte za jejich práci dostatečně, přicházíte tím o jejich produktivitu a tím HDP naopak snižujete,“ dodala.