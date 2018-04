Češi si oblíbili platby mobilem. Zaplatili už zboží za stamiliony

Například u Moneta Money Bank, která byla – spolu s J&T Bankou a mBank – v první vlně, nyní takto platí přes 20 tisíc klientů. Dosud utratili přes 150 milionů korun. Jen v březnu uskutečnili 81 tisíc transakcí.

„Očekáváme, že do poloviny roku naši klienti zaplatí pomocí mobilu čtvrt miliardy,“ říká ředitelka pro platební styk Monety Hana Wasserburger. Do dvou let budou podle ní Češi platit mobilem stejně často a samozřejmě, jako dnes platí bezkontaktními kartami. A v tom dnes patří v Evropě na špici.

Podobná čísla jako Moneta hlásí také Komerční banka, která se připojila o pár týdnů později. „Google Pay si dosud aktivovalo přes 12,5 tisíce klientů. Do konce března zaplatili celkem 155 milionů korun,“ říká manažer Komerční banky Jan Vichr.

„Chtěli bychom, aby mobilem na konci tohoto roku platilo zhruba čtvrt milionu lidí. Záleží na tom, jaká další řešení pro mobilní placení a další banky budou k dispozici. O rok později by takto mělo platit něco mezi půlmilionem až milionem lidí,“ říká Miroslav Lukeš, šéf firmy Mastercard v Česku.

Přidají se další banky

Ještě letos přidají možnost zaplatit pomocí Google Pay nejméně další dvě banky – Fio banka a Equa bank. Další finanční ústavy upřednostňují pro placení vlastní aplikaci. Příkladem je Air Bank, která umožnila platit mobilem prostřednictvím aplikace My Air začátkem dubna.

S placením pomůže aplikace Google Pay Mobil umožňuje zaplatit, i když člověk kartu nemá zrovna u sebe. Stačí mít kartu Visa či Mastercard od banky, která Google Pay podporuje – tedy například od Moneta Money Bank či Komerční banky. A také chytrý telefon s operačním systémem Android s podporou NFC.

Google Pay jde obvykle zapnout přímo v aplikaci mobilního bankovnictví dané banky. Výhodou podle ředitelky pro platební styk Monety Hany Wasserburger je i to, že platit pomocí Google Pay mohou i noví klienti ještě před tím, než dostanou fyzickou kartu.

Alžběta Houzarová z Googlu říká, že takto platit může být bezpečnější. V mobilu není uloženo jméno držitele ani číslo karty. Pro každou kartu se vytvoří jedinečné šifrované virtuální číslo, neboli token, který je svázán s konkrétním zařízením. Při každé transakci je navíc použit jedinečný bezpečnostní klíč. V případě ztráty telefonu stačí deaktivovat token, není třeba blokovat kartu.

Lze provést maximálně tři platby do 500 korun bez odemknutí telefonu. Při další platbě již telefon vyzve k zadání přístupového hesla či otisku prstu. A to i v případě, že je již odemknutý. U vyšších plateb musí být vždy odemknutý. Po odemknutí lze provést maximálně dvě platby. Při další transakci telefon vyžádá zadání bezpečnostního prvku – stejným způsobem, kterým se odemyká. Opět i v případě, že je již odemknutý. Pro všechny platby je zároveň hlídán čas, po který lze provést platbu od doby odemknutí telefonu. Po jeho překročení je třeba znovu zadat heslo či otisk prstu.

Jen během prvního týdne si tuto funkci zapnulo 22 tisíc lidí. Stejně jako v případě Google Pay mohou službu využít lidé, kteří mají chytrý telefon s operačním systémem Android a funkcí NFC.

Placení prostřednictvím vlastní aplikace plánuje také největší tuzemská banka Česká spořitelna. „Umožníme to v rámci aplikace George Go ve druhé polovině roku. Zároveň ale pokračují jednání se společností Google i Apple. Prioritou ale je, aby George pípal co nejdřív,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Apple Pay i chytré hodinky

Ačkoliv telefony s Androidem jsou v Česku nejrozšířenější, banky by rády nabídly mobilní platby i pro majitele iPhonů či chytrých hodinek. „Zaznamenali jsme zájem bank o placení prostřednictvím Garmin Pay a dalších náramků či hodinek.

Několik bank je již připraveno a snad do konce roku nabídnou tuto technologii zákazníkům. Česko je technologicky připravené i na Apple Pay. Konkrétní termín spuštění ale zatím není znám,“ říká Lukeš.

„Máme ambici být první bankou v Česku, která nabídne klientům Apple Pay, což by dále podpořilo rozvoj bezkontaktních plateb. Rozhodnutí o případném spuštění je však plně na straně společnosti Apple,“ říká senior manažer pro platební karty Monety Jan Hruška.

Obavy ze zneužití

Banky přepokládají, že mobilem začne postupně platit většina klientů. K přístupu ke své bance používá mobilní telefon na úkor stolního počítače stále více lidí. Například v Komerční bance vzrostl počet klientů, kteří mobilní banku aktivně používají, meziročně o 44 procent.

Část klientů má však obavy z toho, že by banku v mobilu někdo mohl zneužít, a žádnou aplikaci si do telefonu nainstalovat nechce. Lidé z bank však tvrdí, že mobilní bankovnictví je bezpečnější než to v počítači.

Podle Hrušky se v Monetě ani při platbách mobilem díky vysokému zabezpečení každé transakce zatím nesetkali s pokusem o zneužití. Rozšíření mobilních plateb bude záviset na dalších novinkách, s nimiž banky přijdou.

„Pro lidi dnes dobře fungují i bezkontaktní karty, a nemají tedy potřebu přecházet na mobil. K tomu dojdou, až mobilní platby budou trendem a až v mobilu budou samozřejmostí digitální platební aplikace, jako například objednávky a platba v restauracích,“ říká Lukeš.