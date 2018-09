TEST DNES: Neutrácejte zbytečně, školákům stačí pero za pár korun

Vzpomínáte, čím psaly školou povinné děti v půli 80. let? Snad všechna plnicí pera vypadala stejně a měla stejně měkký hrot, který se hned rozskřípal a začal pouštět, takže se inkoust ocitl prakticky všude – na rukou i na oblečení, ve vlasech a na tvářích, o kaňkách v sešitech, učebnicích a na lavici ani nemluvě. A naplnit doma pero inkoustem znamenalo téměř artistický výkon s nejistým koncem.

Jak ukázal aktuální test MF DNES, s takovou veteší naštěstí už dnešní děti ve škole zápolit nemusí. Rodiče a učitelé však musí řešit jiný zádrhel, totiž které psací potřeby z té obrovské nabídky pro malé písaře vybrat. Obzvlášť důležitá je tato odpověď pro žáčky v první třídě, protože jedno takové neposlušné pero může školákovi hodiny psaní dokonale otrávit.

Proto MF DNES do testu zařadila čtrnáct druhů per a rollerů (psací náčiní, které sice píše pomocí kuličky jako propiska, ale je naplněno kapalným, méně hustým inkoustem), které výrobci či prodejci nabízejí nejmladším školákům. Pokud byla možnost, vybrala redakce více barevných variant, aby se trefila do vkusu chlapců i dívek.

A pak už nechala bohatou sadu českých i zahraničních psacích potřeb zhodnotit a prověřit těmi nejpovolanějšími – téměř osmi desítkami prvňáků a druháků z Malostranské základní školy v Praze 1, jejich učitelkami a dvěma odbornicemi na primární vzdělávání z akademické sféry: Martinou Fasnerovou z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Janou Johnovou z Technické univerzity Liberec.

Pero hezký rukopis nezajistí

V praktickém testu se ukázalo, že školákům je vcelku jedno, jestli píšou rollerem za pár korun nebo plnicím perem za tři stovky. Pro ně je nejdůležitější barva či potisk psací potřeby – a pak samozřejmě to, jestli jim dobře sedí v ruce.

Zkušené pedagožky upozorňují, že jakékoliv pero samo o sobě správný sklon a tvar písmen nezajistí. „V některých školách učitelé trvají na tom, aby žáci psali výhradně klasickým plnicím perem, protože jen s ním nacvičí pěkný rukopis. Přitom naprosto zásadní je psát rozcvičenou, uvolněnou rukou,“ zdůrazňuje docentka Fasnerová.

A její kolegyně Jana Johnová připomíná, že stále přibývá dětí, které mají problémy se správným, takzvaným špetkovým úchopem, kdy tužku drží pouze palec, ukazováček a prostředník.

„Dřív měly děti víc pohybu, který rozvíjel jejich hrubou i jemnou motoriku, běhaly venku, hrály si se stavebnicemi, listovaly v knihách, pomáhaly v domácnosti. Dnes tráví čas u televize, tabletů, počítačů, a rozvoj hrubé i jemné motoriky je tak u mnoha dětí nedostatečný,“ líčí doktorka Johnová.

Nechte dítě, ať si samo vybere

Pakliže váš potomek prozatím trávil většinu času spíš s prstem na displeji nebo u klávesnice, bude se mu na poslední chvíli nedokonalá grafomotorika pilovat obtížně. Máte ovšem možnost mu výběrem vhodné psací potřeby co nejvíc zjednodušit hodiny psaní ve škole.

Na začátek to nejdůležitější: zakažte školákovi na prvním stupni (a ideálně i na tom druhém) propisku, i kdyby byla sebezajímavější.

„Princip psaní propiskou vyžaduje přítlak, aby se zahřála náplň a rozepsala se. Jenže takový tlak spolehlivě ničí rukopis,“ upomíná rodiče Jana Johnová. Při výběru správného pera rezignujte také na snahu překvapit svého prvňáčka. I když budete přesně vědět, co je pro něj vhodné, dítě si stejně musí všechno vyzkoušet.

„Správný obchodník by to měl žákovi umožnit,“ je přesvědčena docentka Fasnerová.

Jistě, první dny školy obvykle nebývá v papírnictvích k hnutí, ale toho se nebojte – pero stejně budete vybírat nejdřív za dva tři měsíce.

Pak vezměte dítko do obchodu a nechte ho v klidu a bez hartusení vykroužit každým perem či rollerem pár kliček a oblouků, jež jsou velmi důležité. Pokud by totiž malý písař pero špatně držel v ruce, ve vlnkách přestane psát.

„Nenechte se odbýt nebo uchlácholit prodavačem, že nějaké konkrétní pero je mezi školáky nejoblíbenější. Každému přece vyhovuje něco jiného, tak ať má dítě možnost vybrat si z co nejširší nabídky,“ vybízí Jana Johnová rodiče k trpělivosti a přidává další dobrou radu: „Dávejte také pozor, aby si drobný školák nevybral pero příliš rozměrné nebo těžké. Dospělému to sice nepřijde, ale s takovým by ho při delším psaní bolela ruka.“

Příliš ergonomie škodí

Aby při psaní ruka nebolela, je důležitý také ergonomicky tvarovaný úchop. Základem je, aby byl trojboký, tak ideálně podporuje správné držení. Začínajícím písařům pomůže také změkčená úprava povrchu místa, kde tužku svírá prsty.

„Některá pera jsou natolik tvarovaná a zbytečně prolamovaná, že psaní dětem spíš komplikují,“ podotýká docentka Fasnerová.

To je příklad jinak vizuálně velmi atraktivního a mezi dětmi oblíbeného rolleru Stabilo Easy Start. Jeho ergonomie je tak propracovaná, až některým dětským rukám nesedí. Školáci pak sice drží pero s nadšením, ovšem naprosto špatně.

„Produkty Stabilo podporují uvolněné držení a napomáhají předčasné únavě svalstva ruky a bolestem při psaní. Na jejich vývoji jsme spolupracovali s předními odborníky – profesorem Ralphem Bruderem, ředitelem Ústavu ergonomie Technické univerzity v Darmstadtu, a Christianem Marquardtem, odborníkem na jemnou motoriku z kliniky Bogenhausen v Mnichově. Většina zákazníků, odborníků a učitelů je s našimi výrobky spokojena,“ hájí výrobky mluvčí českého zastoupení společnosti Stabilo Petra Slouková.

Pořiďte hned několik per naráz

Je známo, že má-li dítě možnost si vybrat, jeho neomylný radar v hlavě mu velí sáhnout po tom, co je na pultu nejdražší. Nechť, chcete-li, dopřejte mu jedno dražší pero, ale přimějte ho, ať si vybere i další, levnější – do zásoby.

„Málokdo nikdy neztratil psací potřeby. Pokud za ně utratíte několik set korun, bude to mrzet vás i vaše dítě. Navíc je dobré, když může školák delší dobu zkoušet dvě různá pera, aby si našel, co mu nejlépe vyhovuje,“ míní Martina Fasnerová.

Na začátku ho totiž možná uchvátí rozverný motiv na víčku, zajímavé barvy nebo extravagantní tvar, jenže za čas se možná ukáže, že pro psaní je daleko příjemnější něco úplně obyčejného.

I proto obě odbornice doporučují k plnicím perům pořídit také jednorázové rollery, kterými se koneckonců píše dobře i dospělým. Při jejich nákupu můžete mít snad jen jednu zásadní výčitku – že jsou poněkud neekologické. Náplň v nich prostě nevyměníte, a protože ji ani nemůžete vyjmout, musí celé pero skončit ve směsném odpadu.

Zmizíkovací, či gumovací?

Až budete za pár týdnů obhlížet nabídku v papírnictví a zapředete hovor s prodavačem, určitě přijde řeč i na hit posledních let – gumovací roller Pilot FriXion.

Písař, kterému se tvar v písance nepovede, ho jednoduše vygumuje a napíše znovu. Bez nehezkých škrtů a muchlání papíru zmizíkem. Jenže prvňáček pro nácvik úhledného rukopisu potřebuje i takové drobné nezdary.

„Potřebuje vidět, že se mu něco nepovedlo, pomáhá mu to zlepšit se. Škrtance sice nejsou vzhledné, ale pomáhají dětem při sebehodnocení,“ dodává docentka Fesnerová.