Každý dvoustý Brazilec bydlí v bytě, který postavil podnikatel roku

Letošní výběr toho nejlepšího kandidáta ze 46 zemí proto může být pro někoho trochu překvapivý. Ne že by dvaašedesátiletý Brazilec Rubens Menin Teixeira de Souza, který se může od víkendu pyšnit titulem EY Světový podnikatel roku, udělal pro společnost málo. Jeho firma MRV Engenharia staví už čtyři desítky let pro své spoluobčany levné byty.



Z malé firmy vybudoval muž, jemuž v Brazílii neřeknou jinak než Senhor Rubens, největšího developera rezidenčních nemovitostí v zemi. Nestaví sice žádné „paláce“, jenže když máte na výběr mezi favelou a relativně důstojným bydlením v „paneláčku“, je jasné, čemu dáte přednost.

Na rozdíl od vítězů předchozích ročníků soutěže však Rubensovi zatím chybí celosvětový přesah, firma dosud stavěla pouze v Brazílii. Podnikatel nicméně v Monaku prozradil, že jeho firma nyní chystá expanzi do Spojených států.

„Každá firma, která chce změnit svět, musí být globální. A my chceme změnit svět. Chtěli bychom stavět dostupné bydlení pro všechny a všude. Nejdůležitější věcí pro každou rodinu je mít domov,“ říká.

Zaměstnává 24 tisíc lidí

S výstavbou prvních bytů Rubens začal v jedenadvaceti letech – se dvěma partnery založil současnou firmu. „Tehdy jsem si uvědomil, že pro mnoho Brazilců bylo vlastní bydlení nedosažitelným snem. To jsem chtěl změnit,“ uvádí.

A čísla naznačují, že se mu to částečně povedlo. Jeho firma už dokončila přes 320 tisíc domů a bytů. Aktuálně staví 214 developerských projektů, každý projekt má v průměru 398 bytových jednotek. MRV Engenharia se podílí i na rozsáhlém vládním programu Můj dům, můj život. „U Rubensů“ už bydlí každý dvoustý Brazilec.

Firmě se vede dobře i po finanční stránce. Tržby loni dosáhly 1,44 miliardy dolarů, čistý zisk vystoupal na 197 milionů dolarů, což je patnáctkrát víc než před deseti lety. MRV Engenharia zaměstnává 24 tisíc lidí a působí ve 150 městech po celé Brazílii. Více než dvě třetiny bytů vznikne ve středně velkých městech, kde jsou pozemky levnější a konkurence menší.

Miliardář Rubens působí plaše a každou odpověď pečlivě promýšlí. Mluví pomalu, tiše – i v angličtině s nezaměnitelným brazilským přízvukem. Když generální ředitel společnosti EY Mark Weinberger vyslovil v monackém Hvězdném sále jeho jméno, jen špatně skrýval své dojetí.

„Nemám slov, jak bych popsal svou radost z tohoto ocenění,“ prohlásil skoro dvoumetrový Brazilec. Nemá se za co stydět. Firma už vložila stovky milionů dolarů do městské infrastruktury, mimo jiné do výstavby komunikací, kanalizační sítě, pouličního osvětlení nebo školských, předškolních a zdravotnických zařízení.

O vítězi rozhodla pětičlenná porota složená z národních vítězů předchozích ročníků, jejíž členové se každým rokem obměňují. Letos v ní usedl například předloňský vítěz světového finále a výrobce hraček Manny Stul z Austrálie, americký Podnikatel roku 2010 Jim Nixon nebo čínský investor do médií a technologií Li Žuej-kang.

„Byla tu velká konkurence, ale Rubens vedl ve všech kritériích, podle nichž podnikatele hodnotíme. Snaží se hledat férovější a rovnostářštější společnost. Jeho firma má jasný účel,“ shrnul Nixon.

„O mimořádných vůdcovských schopnostech svědčí jeho zarputilost, se kterou se mu i přes nepříznivou hospodářskou situaci podařilo v turbulentních letech vybudovat největšího latinskoamerického rezidenčního developera,“ řekl Weinberger. Soutěž se letos konala už poosmnácté.