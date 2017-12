Gigantický podvod. Bankéř obral své klienty o téměř tři miliardy korun

Vykutálený bankéř spravoval majetek movitých lidí z celého světa. Ve svém přiznání francouzské policii uvedl, že jeho prací bylo zhodnotit peníze svých zákazníků. Když některé investice začaly vykazovat ztrátu, bankéř podle svých slov začal používat peníze klientů k vyplácení jiných, což brzo vygradovalo natolik, že si začal vymýšlet různá prohlášení a falšovat podpisy, popisuje server Bloomberg.

Také tvrdil, že peníze utratil během „šílenství, které se těžko vysvětluje“. Utrácel za luxusní dovolené, malby od Andyho Warhola či Keitha Haringa a soukromá letadla.

Celá šaráda podle něj trvala patnáct let, ale Gaglio v roce 2013 policii řekl, že mu nezbylo vůbec nic. Umělecká díla mu prý někdo ukradl jen pár týdnů před přiznáním. Jedno z údajně ukradených děl, skulptura výtvarníka Yvese Kleina, se prodalo v aukci v roce 2015 za 200 tisíc dolarů (v přepočtu asi 4 miliony korun).

Jeho hýření nakonec odnesla i jeho bývalá společnost, na Gagliu podalo jedenáct klientů žalobu. Její matka Hottinger & Cie musela poté po masivních ztrátách vyhlásit bankrot.

Soud nakonec Gagliovi udělil pokutu 150 tisíc eur (v přepočtu asi čtyři miliony Kč) a odsoudil ho na pět let. Gaglio se odvolal a po ročním pobytu v lucemburském vězení byl dočasně propuštěn a trest mu byl zkrácen na čtyři roky.

Gaglio při svých podvodech používal tzv. Ponziho schéma. Ve srovnání s jinými podvodníky, kteří tento systém využívali, je jeho trest ale dost mírný. Bernie Madoff dostal 150 let, Robert Allen Stanford pak 110.

Bloomberg dále uvádí, že po propuštění se Gaglio stáhl do luxusní rezidence své rodiny u francouzského Cannes, kterou si pronajímali navzdory prohlášením o insolvenci. Někteří bývalí Gagliovi klienti jsou přesvědčeni o tom, že bankéř to celé naplánoval, aby unikl trestu. Ženevská prokuratura odstartovala v roce 2013 vlastní vyšetřování a tvrdí, že je „stále probíhající“. Pět let po přiznání Fabiena Gaglia jsou ale jeho bývalí klienti skeptičtí a nevěří, že své peníze ještě někdy uvidí či bankéř dostane nějaký vyšší trest.



Kanadská podnikatelka Diana Benedeková říká, že firma Hottinger & Partners ukradla jí a jejímu manželovi dvacet milionů dolarů (v přepočtu asi 435 milionů Kč). Jiný klient, německý programátor Tilman Reissfelder tvrdí, že přišel o 12 milionů dolarů (261 milionů Kč). Reissfelder si najal soukromého vyšetřovatele, aby udělal práci, kterou podle něj švýcarské úřady zanedbaly.

Detektiv si myslí, že Gaglio nejednal sám a sehrál svoji zpověď tak, aby dostal jen nízký trest a odvedl pozornost od dalších zločinů včetně praní špinavých peněz a korupce politiků. „Míra komplexnosti a množství aktérů jsou skutečně obdivuhodné. Udržet dlouhodobě v hlavě tuto strukturu pod nesmírným vnějším tlakem znamená, že Gagliova paměť musí být obrovská,“ citoval jeho slova Bloomberg.



Fabien Gaglio si během soudního procesu v Lucembursku pronajímal skromnou nemovitost a žil údajně jen ze státní podpory a z peněz rodičů. Poté ale podle informací serveru Bloomberg přestěhoval svou rodinu do vily ve francouzském Beaulieu-sur-Mer. Pronájem vily stojí deset tisíc dolarů měsíčně. V současnosti ale žije Gaglio v Pobřeží slonoviny.