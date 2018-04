Motoristická sezona začíná, cena benzinu a nafty roste. I kvůli Sýrii

Nyní se za benzin podle údajů společnosti CCS platí v průměru 30,88 koruny, nafta stojí 29,90. Během pár dní by se mohla průměrná cena benzinu přehoupnout přes 31 korun a nafty přes 30 korun. A to jsou částky, které platili čeští řidiči za pohonné hmoty naposledy před rokem.

„Řidiči se musí připravit na další zdražování. Nárůst cen ropy, který stojí v pozadí růstu cen pohonných hmot v Česku, totiž neustává,“ vysvětluje hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Jen od začátku března zdražil barel severomořské ropy Brent o osm dolarů na více než 72 dolarů, což je nejvyšší cena od konce roku 2014. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vliv dražší ropy na ceny u českých pump „vymazalo“ posilování koruny vůči dolaru jako ve druhé polovině loňského roku. Kurz domácí měny totiž od února osciluje kolem hodnoty 20,60 koruny za dolar.

Na druhou stranu analytici nečekají, že by paliva u čerpacích stanic měla zdražovat nějak dramaticky. „Ceny pohonných hmot by v létě mohly být malinko vyšší než v současnosti, řádově o desetihaléře. K­ výraznému růstu by ale nemělo dojít. Ceny ropy by měly růst pouze pozvolna,“ říká hlavní makléř BH Securities Martin Vlček.

Cenami v posledních týdnech hýbaly nejprve obavy z vypuknutí obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Ty však cenu ropy spíše zlevňují, protože případné zavedení cel na velkou část dovozu u obou stran by mohlo přinést pokles obchodu. A to by vedlo k poklesu poptávky po ropě.

Za nynějším zdražováním je však především geopolitická situace na Blízkém východě, která se vyostřila po údajném chemickém útoku na syrské město Dúmá poblíž Damašku během minulého víkendu. „Trhy se obávají, že dojde k prohloubení konfliktu v Sýrii,“ říká Martin Vlček.

Sto dolarů za barel

Pokud by konflikt v Sýrii výrazně eskaloval, třeba po možném vojenském zásahu ze strany USA, mohlo by to skokově ovlivnit dostupnost ropy na světových trzích. Výpadky v dodávkách z klíčového regionu by cenu rychle vyšponovaly, což by se s mírným zpožděním projevilo i­ na stojanech u českých pump.

Podle některých analytiků dokonce není vyloučeno, že se v takovém případě přehoupne barel černého zlata přes sto dolarů. „Je docela možné, že někdy během letošního roku uvidíme trojciferné ceny ropy, pokud se na Blízkém východě dají věci opravdu do pohybu,“ řekl televizi CNBC zakladatel společnosti Akap Energy Anish Kapadia.

Ještě před pár měsíci přitom lidem, kteří se na trhu s ropou pohybují, znělo nepravděpodobně, že by ropa mohla výrazně překročit 60 dolarů za barel. Tato částka je brána jako hranice, kdy se americkým společnostem vyplatí začít s ­těžbou ropy z břidlic. Jenže ty potřebují „dobrou“ cenu dlouho do budoucnosti – a podle Vlčka zatím ceny dodávek po roce 2020 výrazně nestoupají.

Do cen promlouvá také politika ropného kartelu OPEC a Ruska, které se loni v lednu dohodly, že přiškrtí objem ropy, který posílají na trh. Hlavním cílem bylo snížit světové zásoby suroviny v rozvinutých zemích a podpořit růst cen. A ­podle všeho to vypadá, že tato politika, která má pokračovat nejméně do konce letošního roku, je úspěšná.

Zástupci kartelu budou jednat o ­další strategii v červnu. Neoficiální vůdce kartelu Saúdská Arábie již uvedla, že by smlouvu ráda prodloužila i na rok 2019. Ostatně už nyní podle Vlčka přispěly k růstu cen spekulace z tohoto týdne, že Saúdové by si představovali úroveň okolo 80 dolarů za mezinárodní kontrakt ropy Brent.

Kartel, který těží přes 40 procent světové produkce ropy, dokonce nyní dodává na trh méně suroviny, než si původně určil za cíl. Ve Venezuele, která patřila k zakládajícím členům kartelu, se těžba prakticky zhroutila, problémy mají i další členové, jako je Libye a Angola. Agentura Reuters v této souvislosti připomíná, že svět musí sahat do zásob, aby mohla být uspokojena rostoucí poptávka.