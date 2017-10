Pohonné hmoty opět zdražily, nafta už stojí průměrně přes 29 korun

Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak očekává podobný trend vývoje cen i nadále. Upozornil, že na komoditní burze v Rotterdamu se cena nafty srovnala s cenou benzinu, přičemž ještě na počátku září byl benzin o pětinu dražší. Cena nafty u tuzemských pump by proto podle něj měla v nejbližších dnech dále růst, cena benzinu spíše stagnovat.



Analytik společnosti BH Securities Martin Vlček doplnil, že na trhu došlo k zajímavé situaci, kdy se výrazně rozevřely nůžky mezi cenou severomořské ropy Brent a americké ropy WTI. „Ta je o tolik levnější, že se vyplatí americkou ropu dovážet například do Evropy. To by mohlo pomoci stlačit cenu ropy Brent a potažmo i pohonných hmot do konce roku mírně směrem dolů. Posilující koruna ale pravděpodobně českým zákazníkům zisky vezme, takže ceny pohonných hmot by mohly do konce roku stagnovat,“ dodal.

Nejvyšší cena Naturalu 95 je v Praze, kde motoristé platí za litr v průměru 30,79 koruny. Nejdražší naftu tankují řidiči na Vysočině, a to v průměru za 29,86 koruny za litr. Před týdnem byl kraj Vysočina nejdražším regionem jak u dieselu, tak v případě benzinu.

Nejlevnější natural má Liberecký kraj, kde litr vyjde na 29,88 koruny. Průměrná cena benzinu se drží pod 30 korunami ještě v krajích Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Ústeckém. Nejnižší cena nafty je v Královéhradeckém kraji. Litr tam vyjde v průměru na 28,60 koruny.