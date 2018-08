Rakve na pláži už byly moc. Britští pohřebáci s reklamou narazili

Na první pohled to vypadá jako klasická reklama na letní dovolenou. Rozesmátý pár utíká po pláži, ale v rukou místo surfů třímá dřevěné rakve. Firma Beyond svou provokativní fotografií nabízí „jednosměrnou jízdenku odkudkoliv“ a slibuje „vedro jako v peci“. Jedná se totiž o propagaci kremace.

Představitelé společnosti podle svých slov vytvořili dráždivou reklamu schválně, aby v Británii rozproudili debatu o smrti a pohřebních nákladech. „Ve Spojeném království nám není pohodlné mluvit o smrti, nebo se s ní potýkat, a to není zdravé,“ cituje spoluzakladatele firmy Iana Stranga deník The New York Times.

Podle něj je nechuť Britů hovořit o smrti důvodem, proč ceny pohřbů v zemi prudce rostou. „To je to, co chceme změnit,“ dodává Strang.

Kromě páru „surferů“ na pláži se jeho společnost propaguje také reklamou, která vypadá jako vystřižená ze svatebního salónu. Vedle sloganu „pro perfektní vzhled během tvého velkého dne“ si ovšem mladá žena nevybírá svatební šaty. Místo nich stojí v pozadí růžová rakev.

Londýnská společnost TFL (Transportation for London), která v britské metropoli provozuje hromadnou dopravu, odmítla kontroverzní reklamy umístit ve svých dopravních prostředcích. Pro BBC to zdůvodnila tím, že po konzultaci s britským reklamním výborem dospěla k závěru, že „plakáty by pravděpodobně vyvolaly vážné a rozsáhlé pohoršení“.

Společnost Beyond přesto zveřejnila reklamy na jiných místech ve městě a také na svém profilu na Facebooku. V příspěvku na sociální síti napsala: „Zde je naše nová reklamní kampaň, kterou TFL zakázala kvůli míchání smrti a humoru, co si myslíte?“

Na sociální síti sklidila firma kromě kladného ohlasu i kritiku. Caroline Wilkinsová napsala: „Skutečně odporné. Ukazuje to úplnou absenci soucitu a pochopení.“

Strang ve vysílání BBC uvedl, že existuje dlouhá historie provokativních kampaní, které se využívaly pro vyrovnání se se složitými problémy. „Se smrtí je to stejné, je kolem toho tabu,“ říká Strang.