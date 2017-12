Na hřbitov jako do autokina. V Japonsku zkoušejí kremační okénko

Japonsko je zemí s mnoha tradicemi. Když na jaře začínají kvést sakury, vyráží Japonci s piknikovými koši do parků. V létě naopak chodí pozorovat rojení světlušek, které rozsvěcí jinak temné lesy. Vzhledem k těmto sezónním tradicím si lze představit, jak velkou událostí spojenou s tradicemi je pohřeb, píše server Quartz.

Tento týden však přišel pohřební ústav v Naganu s novinkou - kremačním oknem.U něj mohou lidé vyjádřit soustrast pozůstalým, aniž by museli vystoupit z auta.

Americký koncept S podobným konceptem přišel už v roce 2014 pohřební ústav v americkém Michiganu. Ten umožnil handicapovaným lidem tříminutové rozloučení s jejich blízkými a to bez toho, aby museli vystupovat ze svého vozu. Čidla snímající váhu auta dala znamení pro roztažení závěsů v okně, za kterými se nacházela rakev s nebožtíkem, napsal server Foxnews.

Novinka je zatím cílená na handicapované a staré lidi, kteří nejsou dostatečně mobilní, aby mohli do obřadní síně dojít. V budoucnu by však možnost mohli využívat i další lidé. „Myslím si, že pozůstalé potěší, že někteří vyjádřili soustrast, i když nevystoupili z auta,“ řekl jeden z klientů ústavu Kazuhiro Ogura pro server Kyodo News.

Elektronická kondolence

Přes kameru u kremačního okna jsou v obřadní síni vidět lidé v autě. Ti mohou pomocí přístroje napsat vzkaz, který se poté objeví v síni. Mohou také po zaměstnanci krematoria poslat tradiční buddhistické vonné svíčky a kondolenční dary.

V posledním desetiletí se Japonsko stalo něčím, co ekonomové označují za „demografickou časovou bombu“. Populace Japonska výrazně stárne. Podle Národního institutu pro výzkum obyvatelstva přijde země do 50 let o 39 milionů lidí, což je v porovnání s loňským úbytkem o 30 procent více. Kremační služby jsou proto v Japonsku v posledních letech velkým byznysem.