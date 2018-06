Lidé víc pojišťují zvířata. Zlevní jim to návštěvu veterináře

Domácí zvíře nemusí majiteli přinášet jen radost. Jako třeba ten labrador, co sežral tabulku čokolády i se staniolem a musel pak na operaci. Nebo skákající jorkšírský teriér, co na sebe převrátil stůl, který mu zlomil nohy. Či rotvailer, co to nedobrzdil u plotu a zlomil si o něj dva obratle. Operace však stojí hodně a lidé se stále častěji zajímají, jak se proti tomu pojistit.

„Pojištění domácích zvířat se v poslední době rozvíjí. Nejenom odpovědnostní riziko, ale rovněž ‚životní a úrazové‘ pojištění mazlíčků. Dalším poptávaným rizikem jsou i veterinární náklady,“ říká specialistka na neživotní pojištění České asociace pojišťoven Lucie Žulavská.

„Operace může stát i desítky tisíc. Řada lidí si to však uvědomí pozdě a jejich mazlíčka již není možné do pojištění zahrnout. K veterinární péči lze připojistit i uhynutí zvířete,“ říká manažerka Renomia Benefit Barbora Kreisingerová.

Vyšší zájem lidí o pojištění zvířat ostatně potvrzuje nedávný vstup nového hráče. Projekt PetExpert s ČSOB Pojišťovnou jako strategickým partnerem nabízí uzavření smlouvy online. „Do konce roku chceme pojistit 15 tisíc klientů. Dosavadní výsledky naznačují, že bychom tuto hranici mohli i překonat,“ říká Jan Moravec, spoluautor pojištění PetExpert.

Rostoucí zájem o pojištění úrazu či nemoci zvířat hlásí i ústavy, které pojištění nabízejí už delší dobu. Celkové počty smluv se počítají na tisíce. „Domácí mazlíčky si pojišťují lidé zejména ve větších městech, kde bývají náklady na veterinární léčbu vyšší. Nejčastěji si pojištění sjednávají majitelé chovných stanic, pro něž jsou psi nebo kočky také investicí,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

PetExpert využívají hlavně ženy mladšího a středního věku nebo mladší lidé v single domácnostech, zejména z Prahy a okolí. „Jde pro ně opravdu o mazlíčka, který požívá velkou pozornost,“ říká Moravec.

Pojištěn může být každý pes mladší osmi let

Podmínky i rozsah pojištění se liší. Třeba u České podnikatelské pojišťovny lze zvolit limit pojistného plnění 10, 20 nebo 30 tisíc. Pojistné začíná na 850 korunách za rok.

„Cena pojištění se odvíjí od zvolené výše pojistné částky, výše spoluúčasti a stáří psa. Nerozhoduje plemeno či hmotnost. Pojištěn může být každý pes, tedy i obyčejný ‚voříšek‘, který je starší šesti měsíců a v době sjednání pojištění ještě nepřekročil osm let. Nevyžadujeme čipování nebo tetování,“ vysvětluje mluvčí ČPP Renata Čapková.

„Pojištění využívají především chovatelé psů, kteří jsou používáni při práci, tedy pastevečtí psi, či při sportu jako psí spřežení nebo závodní psi. A také výstavní kusy, které se zúčastňují různých soutěží,“ dodává Kreisingerová. Psi tvoří 80 procent pojištěných zvířat.

V některých evropských státech je s vlastnictvím zvířete dokonce spojena povinnost mít sjednáno odpovědnostní pojištění. V Česku je pojištění volitelné, tuzemské pojišťovny obvykle nabízejí krytí těchto rizik spolu s pojištěním odpovědnosti. Zde zaznamenávají pojišťovny ještě větší nárůst, a to hlavně kvůli změně zákonné úpravy.

„Dříve majitel zvířete odpovídal za škodu pouze tehdy, když ji prokazatelně zavinil – například neuvázal psa, ten utekl a způsobil dopravní nehodu. Dnes platí objektivní odpovědnost, majitel je za škodu způsobenou zvířetem odpovědný vždy, bez ohledu na to, zda ji zavinil, nebo ne ,“ říká Buriánková. Přidává příklad, kdy pes od sousedů ukousal hlavy slepicím, vystrčeným skrze plot.

Asociace navíc redakci poskytla několik případů, kdy páníček ztratil kontrolu nad svým psem, který pokousal kolemjdoucí či vrazil do cyklisty. Experti tvrdí, že limit plnění jeden milion už nestačí. Náklady na léčení a případné odškodnění často tuto částku výrazně překročí.

„Dříve byly stanoveny pevné částky pro jednotlivé kategorie škod na zdraví. Nový zákon zavedl individuálnější náhrady poškozeným na základě posouzení konkrétní situace újmy pro pozůstalé i pro zraněného. Je rozdíl, pokud pes pokouše na ruce běžného chodce, nebo vrcholového tenistu,“ říká Žulavská.