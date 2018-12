Likvidátor měl přelstít pojišťovnu, stačily staré fotky vytopených bytů

Dnes osmačtyřicetiletý Tomáš Beznoska, který pracoval v pojišťovně Allianz od roku 2008 jako likvidátor škodních událostí, dokázal podle obžaloby vodit svého zaměstnavatele za nos téměř tři roky.

„Využil svého pracovního zařazení a přístupu do optického archivu společnosti (Allianz) a při likvidaci pojistných událostí vědomě dokladoval fotodokumentaci, která nepocházela z místa škodní události, neboť ji získal z archivu z jiných pojistných událostí,“ tvrdí státní zástupce Adam Pellar.

Spis zmiňuje na tři desítky pojistných podvodů z let 2011 až 2013. Například v květnu 2012 se na pojišťovnu obrátila Marcela Somolová z Prahy 4. Prostřednictvím internetu nahlásila fiktivní škodu způsobenou v důsledku prasklého přívodu vody do kuchyně.

„Obžalovaný (Beznoska) pak jako důkaz škodní události do spisu vědomě založil fotodokumentaci škody, která byla pořízena jinde, a následně stanovil výši pojistného plnění na částku 125 726 korun,“ uvedl žalobce. Žena peníze od pojišťovny obratem dostala. V jiném řízení už byla za tento pojistný podvod odsouzena.

Zaseknutý plovák ve WC, prasklý vodovod či přívod k myčce

Podobně to podle spisu probíhalo i v dalších případech. Lišila se jen výše vyplacené částky (většinou se pohybovala kolem 200 tisíc korun) a způsob, jak k údajnému vyplavení nemovitosti došlo. Fiktivní škodu způsobil někdy plovák zaseknutý v nádržce na WC, jindy prasklý vodovod či přívod k myčce.

Mezi dalšími již odsouzenými klienty, kteří se do podvodu zapojili, je Jiří Horst Plincner. Letos v únoru mu Městský soud v Praze potvrdil dva roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání tří let. Musí také zaplatit peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun a uhradit způsobenou škodu.

Také on se v roce 2012 obrátil na pojišťovnu Allianz kvůli zaplavenému bytu. „Přičemž si byl vědom, že k takové události nedošlo a společně s odděleně stíhaným likvidátorem pojišťovny Tomášem Beznoskou se podílel na realizaci likvidace této události,“ uvedl loni u soudu s Plincnerem státní zástupce.

Likvidátor měl Plincnerovi poskytnout desítky starších fotek ze skutečné pojistné události. Za (ne)vytopený byt pak pojišťovna klientovi vyplatila 201 tisíc korun. Plincner sice před soudem trval na tom, že voda vytekla z porouchané pračky a dosahovala výšky dvaceti centimetrů, jeho tvrzení ovšem nepodpořil soused, který bydlí pod ním. Soudu řekl, že žádná voda do jeho bytu neprosákla.

VIDEO: Obžalovaný klient. Plincnerův případ řešil soud loni v září:

Poškozená pojišťovna na problematické plnění škod přišla náhodou. „Někdy kolem roku 2013 či 2014 jsme zjistili, že u celé řady škodních událostí likvidátor Tomáš Beznoska úmyslně manipuloval s fotodokumentací. Zahájili jsme proto prověrku všech škod, které likvidoval,“ uvedl u soudu s Plincnerem inspektor Allianz Zdeněk Švehla.

Byl v tom chaos, tvrdí obžalovaný. Lže, kontruje pojišťovna

Beznoska v pondělí u soudu s přednesenou obžalobou nesouhlasil. Odmítl, že s fotkami u škodních událostí manipuloval. Přístup do systému měla podle něj řada dalších zaměstnanců. V rámci své obhajoby naznačil, že v databázi panoval chaos.

„Často se stávalo, že v konkrétně řešené události byla zcela odlišná fota, u kterých nešel vysledovat jejich původ. Nebylo zřejmé, kdo je do systému vložil. Stalo se to velmi jednoduše. Kdokoliv se přepsal nebo překliknul v čísle škody, tak poslal fotodokumentaci do digitálního archivu, aniž by zpětně zjistil, kam to poslal. Řešil jsem třeba střechu poškozenou vichřicí a fotky, které mi přišly, se týkaly nabouraného vozidla,“ argumentoval obžalovaný Beznoska.

„Právem obžalovaných je možnost hájit se i lží, což nyní můžeme sledovat v praxi. Důkazem toho, že pan Beznoska dnes nesedí v oddělení likvidace, ale na lavici obžalovaných, je to, že je u nás manipulace s fotkami pod velkým drobnohledem a že vnitřní kontrolní mechanismy prostě fungují. Tento případ pomohli rozplést právě naši detektivové a to, co popisuje pan Beznoska, je mimo realitu,“ reagoval na Beznoskovu výpověď mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Obžalovaný bývalý likvidátor odmítá, že by se s klienty, kteří v kauze figurují, na čemkoliv domlouval. „Nejedná se o mé příbuzné či známé, což mi bylo podsouváno na policii. Konstatování v obžalobě, že jsem se s konkrétní osobou na čemkoliv domlouval a pak využil svých znalostí při jejím zvýhodnění, je absurdní,“ přečetl Beznoska z předem napsaného prohlášení.

Na závěr krátkého vystoupení podotkl, že byl během kariéry v pojišťovně pochválen i oceněn finanční odměnou. „Konec ve společnosti Allianz mě velmi mrzel, nicméně firma u mě i nadále zůstává v některých věcech přátelská. O něčem možná vypovídá také to, že jsem dodnes jejím klientem,“ dodal Beznoska. Na otázky soudu odmítl odpovídat.

Předseda senátu Petr Novák avizoval, že v případu vystupuje 78 svědků. Jejich osobní výslech by mohl, i vzhledem k případným omluvám, trvat podle odhadu soudce jeden rok. Od stran chce proto vědět, zda je možné některé výpovědi z přípravného řízení přečíst. Hlavní líčení bude pokračovat v lednu 2019.