Státní kasa hlásí ke konci července přebytek 16,6 miliardy

Na meziročně horší výsledek hospodaření mají od dubna podle ministerstva financí významný vliv dva faktory. Prvním z nich je částka 5,8 miliardy Kč, která byla loni v dubnu převedena z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění. A dále je hospodaření státního rozpočtu výrazně ovlivněno dubnovým transferem 4,3 miliardy Kč na doplnění pojistných fondů EGAP.

„Po odečtení těchto vlivů, které narušují meziroční srovnatelnost, by hospodaření státního rozpočtu dosáhlo lepšího výsledku než na konci července 2017,“ uvedlo ministerstvo.

Po očištění o peníze z EU by rozpočet ke konci července skončil se schodkem 4,1 miliardy korun. Ve stejném období loni by to byl přebytek 5,6 miliardy korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci července stouply meziročně o 62,1 miliardy na 799,4 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 70,5 miliardy na 782,8 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 48,6 miliardy na zhruba 703 miliard korun.

Příjmy rozpočtu z daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o 4,5 procenta na 160,3 miliardy korun. Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,6 miliardy na 87,3 miliardy korun.

Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci července na ně šlo 322,1 miliardy korun, meziročně o 16,7 miliardy více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky 557,9 miliardy korun.