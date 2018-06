Zisky pornoprůmyslu v USA jsou záhadou. Dává vydělat i známým hotelům

Soukromé společnosti a pirátství nejsou jediné faktory, které cestu ke konkrétním číslům pornoprůmyslu činí o poznání těžší. Výzkumní pracovníci často házejí velké pornografické společnosti do jednoho pytle s amatérskými weby a striptýzovými kluby, zatímco jiní je naopak oddělují. Informuje o tom server Quartz.

„Bezpečný odhad je, že stojí miliardy. Ale nikdo přesně neví, kolik,“ konstatuje Dan Miller, generální ředitel magazínu AVN, jež informuje o novinkách v pornografickém průmyslu.



Pornografie je mezi lidmi jasně oblíbená, což dokazuje i fakt, že se server Pornhub loni těšil z téměř 29 miliard zhlédnutí. Skutečná ekonomická moc průmyslu však zůstává nadále skrytá. Jak uvedl server Frontline, z porna nepřímo profitují i ty společnosti, které s ním na první pohled nemají moc společného.

Díky „filmům pro dospělé“ vydělaly miliony dolarů i americká telekomunikační společnost AT&T, poskytovatel satelitní televize DirectTV nebo hotelový řetězec Marriott, který svým zákazníkům do roku 2011 nabízel pornografické filmy za poplatek. „Je to taková bláznivá teta v podkroví. Všichni vědí, že existuje, ale nikdo o ní nemluví,“ prohlásil úředník AT&T pro The New York Times.

Anonymně a online

Revoluční byl pro pornoprůmysl příchod internetu. Technologie toto odvětví totiž pomohly popularizovat a lidé díky nim surfují z pohodlí domova. Internet dává lidem pocit anonymity, zákazníci sledují videa, chatují a platí kreditními kartami. A to všechno online.

Ale stejně jako v hudebním průmyslu, i v případě porna snižují příjmy pirátské nahrávky. Společnosti se tak musely přizpůsobit novému obchodnímu modelu: zavést edukační kurzy, živé kamery. Porno má dnes také vlastní obchodní publikace, talentové agentury a lobbisty.

Pornografický průmysl má navíc moc ovlivňovat chování některých zákonodárců. Třeba ty kalifornské, kteří v roce 2016 navrhli opatření, která vyžadují, aby pornoherci používali během natáčení kondomy. Od návrhu se ale upustilo kvůli zkušenosti z Los Angeles z roku 2012. Na základě stejného požadavku v tomto státě tehdy poklesly žádosti o povolení vysílání pornografie o 95 % během čtyř let.

Las Vegas, kde kondomy povinné nebyly, naopak zaznamenalo padesátiprocentní nárůst. A to v horizontu jediného roku. Společnosti profitující z porna jednoduše přesídlily tam. „Pokud by se tento scénář opakoval, znamenalo by to pro Kalifornii každoroční milionové ztráty na daních,“ odhaduje Quartz.

Je zřejmé, že pornografie má v americké ekonomice své místo stejně pevné jako jiné společnosti produkující zábavu. Množství peněz, které vydělají, experimenty s novými obchodními modely, a schopnost ovlivňovat zákonodárce, navíc svědčí o pravé síle tohoto průmyslu. S novými technologiemi však budou obchodníci pravděpodobně hledat i nové způsoby, jakými by si obscénní zisky zajistili.