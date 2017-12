Darovaného jídla je stále víc. Od ledna hrozí, že se bude kazit ve skladech

Statistiky České Federace potravinových bank ukazují, že zatímco v roce 1994 se podařilo distribuovat zhruba 20 tun jídla, o dvacet let později už to bylo téměř 500. V roce 2017 se podle odhadů vybralo přibližně 1 900 tun nespotřebovaných potravin, které by prostřednictvím různých organizací měly pomoci více než 70 tisícům potřebných.

Objem darovaných potravin (v tunách) Rok Celkem distribuováno potravin 2014 495 t 2015 954 t 2016 1 344 t 2017 (předpoklad) 1 900 t 2018 (předpoklad) 10 000 t

Zavedení legislativní normy v lednu 2018, podle které budou muset prodejny s plochou nad 400 metrů čtverečních věnovat neprodané potraviny charitě, by mělo mít za následek, že v roce 2018 se vybere až 10 tisíc tun jídla. Je ale pravděpodobné, že budou chybět prostory, lidé, finance i dopravní kapacity potřebné k distribuci tak obrovského objemu. Hrozí, že se spousta těchto potravin nedostane včas tam kam má.



„Zejména v první polovině roku, kdy čekáme na klíčovou dotaci od ministerstva zemědělství ve výši zhruba 500 tisíc korun, budeme mít se zajištěním provozu problém,“ řekla místopředsedkyně České Federace potravinových bank Veronika Láchová. Dodává, že průměrná regionální potravinová banka má minimální roční rozpočet mezi 750 tisíci až 1 milionem korun, což znamená, že jsou nuceny hledat jiné zdroje financování. „I při nastavení maximální přímé distribuce, budeme z kapacitních důvodů nuceni odmítat některé svozy,“ říká Láchová.



Klíčová je pro potravinové banky zejména spolupráce s prodejními řetězci. Dlouhodobě nejaktivnějším je v tomto směru Tesco, za kterým následují společnosti Makro a Globus. Martin Kuruc, výkonný ředitel Tesca říká, že se společnost snaží tuto spolupráci neustále rozvíjet a zapojovat další obchody. „V současnosti je jich do pravidelného darování zapojeno už 154,“ upřesnil.



Počet zapojených řetězců a prodejen do darování Rok Počet zapojených potravinových řetězců Odhad zapojených prodejen 2016 4 600 2017 (do listopadu) 6 750 2018 7 přes 3 000

Současné právní normy, stejně jako nová legislativa v roce 2018, neumožňují poskytovatelům používat potraviny po datu minimální spotřeby. Podle mnohých organizací zabývajících se distribucí darovaného jídla by jim značné finance ušetřila výjimka z tohoto pravidla.