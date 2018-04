KOMENTÁŘ: Češi uspěli v Evropě. Už nebudou jíst hůře než Němci

Salámová pizza téměř bez salámu, lančmít, ve kterém se nachází místo masa kuřecí separát, či rybí prsty, v nichž je snad více prstů než ryb. Tak vypadá složení některých výrobků prodávaných u nás, které se tváří stejně jako ty prodávané na Západě.

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti

Na nátlak Česka a dalších zemí tohoto regionu to teď Evropská komise aktivně řeší. Jde svým způsobem o revoluci v pojetí rovnosti na jednotném trhu a v EU jako takové. Před naším vstupem do Unie jsem jako chudý a světem vyděšený náctiletý výchoďák na první delší cestě Západem ochutnal místní sýr, mléko, chleba, čokoládu, džus. Měl jsem pocit, že jsem v jiném světě. Od té doby se toho hodně změnilo. Stále ještě však mezi starými a novými členskými státy panuje obrovský rozdíl v kvalitě potravin v náš neprospěch. A to dokonce za stejnou, ne-li vyšší cenu než u západních sousedů.

Odborné studie ukazují, že Češi a další občané středoevropského regionu dostávají méně čokoládovou čokoládu či méně masové masné výrobky. Podle firem, které zboží vyrábějí, mají naši občané „zvláštní“ chutě. A proto je prý v pořádku systematicky prodávat v některých zemích horší potraviny. Tomu by nyní měl být konec.

Ve středu Evropská komise představila nová pravidla proti nekalým obchodním praktikám. Eurokomisařka Věra Jourová je hlavní autorkou návrhu na boj proti dvojí kvalitě výrobků. EU poprvé ve své historii výslovně označuje uvádění rozdílně kvalitního výrobku na trh pod stejnou značkou jako nekalou obchodní praktiku.

Legislativa rozvazuje ruce národním kontrolorům, kteří by nyní měli mít možnost posvítit si i na případy, kdy výrobce klame nakupující skrze stejné označení. Obchodní inspekce členských států získají pravomoc takové chování vyšetřovat a postihovat. Dost možná se blíží konec „nájezdů“ do pohraničních oblastí v cizině, kam se rodiny raději vydávají na velké nákupy.

Česko na problém dvojí kvality potravin upozornilo jako první. S ostatními zeměmi visegrádské čtyřky jsme organizovali testy a připomínali evropským politikům, že jde o zásadní téma. Opakovali jsme, že dvojí kvalita na trhu EU je problém, který oslabuje důvěru v evropskou integraci. Zároveň však rozdílnou kvalitu zboží oproti jiným státům nejde řešit bez EU. Náš tlak netrval měsíce, ale roky.

Návrh nyní projednají členské státy i Evropský parlament. Může se tedy mírně měnit a tlak zejména obchodních řetězců bude velký. Česká vláda však udělá vše pro to, aby základní myšlenka rovnosti spotřebitelů zůstala součástí legislativy.

Spolupracovat budeme nejen se státy střední Evropy, ale podporu očekáváme i od Francie a severských států.

To, že z našich regálů mohou brzy zmizet lživě označené potraviny, je důkazem, že trpělivost a hledání spojenců v EU se vyplatí. Bez Evropské komise bychom nikdy nenalezli řešení. Tak si to pamatujme, až zase budeme proklínat ty bruselské úředníky. Často se jim totiž povedou i dobré věci.