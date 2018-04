Většina čtyřicátníků je v zaměstnání spokojená, práci si domů nenosí

Za nejdůležitější faktor při výběru zaměstnání označili respondenti výši mzdy – zásadní je pro 95 procent čtyřicátníků. Spokojeno s e svou mzdou je 47 procent dotázaných. Velmi nespokojen je jeden z deseti.

Mezi další důležité faktory při výběru pracovního místa patří pracovní náplň (89 procent), pracovní podmínky a prostředí (88 procent), vnitřní uspokojení z práce (85 procent) a pracovní kolektiv (84 procent). Naopak možnost práce z domova (35 procent) nebo na zkrácený úvazek (27 procent) hraje pro tuto věkovou skupinu mnohem menší roli.

Pro české čtyřicátníky je rovněž důležitá dojezdová vzdálenost od lokality, v níž žijí. Na 77 procent z nich pracuje či podniká v místě svého domova nebo v jeho blízkém okolí. Krátkou vzdálenost uvedlo jako největší výhodu své současné práce 30 procent. Více než polovina lidí dojíždí za prací méně než 30 minut, necelá čtvrtina nemusí do práce dojíždět vůbec, protože bydlí v její bezprostřední blízkosti. Přes hodinu stráví na cestě do práce pět procent lidí.

Češi se za prací stěhovat nechtějí

Ochota pracujících čtyřicátníků stěhovat se za prací je velmi nízká. Tuto možnost připustilo pouze 15 procent. Na 63 procent z nich by se bylo ochotno přestěhovat na jiné místo v rámci České republiky, 25 procent do jiné evropské země a šest procent do zemí mimo Evropu.

„Pracovní mobilita je v Česku ve srovnáním se zahraničím dlouhodobě nízká u všech věkových a sociodemografických skupin. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a rostoucím platům se momentálně nedá očekávat, že by se na tomto trendu něco výrazně měnilo,“ uvedl Martin Kašpar, vedoucí marketingového oddělení Profi Creditu, který si průzkum na vzorku 1 300 respondentů nechal vypracovat u společnosti Nielsen Admosphere.

Devět z deseti respondentů uvedlo, že alespoň někdy pracují přesčas. Zhruba 27 procent připustilo, že přesčasy vykonávají pravidelně. Nejčastější formou kompenzace přesčasů je jejich proplacení (45 procent) nebo možnost vybrat si náhradní volno (42 procent). Na 12 procent lidí tvrdí, že se jim za přesčasy nedostává žádné kompenzace. Jde většinou o podnikatele či zaměstnance na vyšších manažerských pozicích.

Nosit si práci domů není mezi čtyřicátníky obvyklé. Pouhých osm procent pracuje ještě po příchodu ze zaměstnání několikrát za týden nebo častěji. Naopak 83 procent respondentů uvedlo, že si práci domů nosí méně často než jednou za měsíc nebo nikdy.