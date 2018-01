Lidé na práci už tu jsou, stačí je legalizovat, tvrdí lidé z branže

14:00 , aktualizováno 14:00

Aby mohla přijít legálně pracovat do Česka, zaplatila desetitisíce. Úřady jí ale práci zatrhly. Podobných jsou stovky. Paní Tuya A. do Česka přijela se všemi potřebnými doklady v říjnu 2016 a nastoupila do továrny v Chebu, kde šila textilní koberečky do aut. Stačil ale jeden podpis a ztratila možnost legální práce.