Na lince mezi Prahou a Spojenými arabskými emiráty přibude nový dopravce

Nové dopravní spojení bude v provozu pětkrát týdně od 11. prosince tohoto roku a dopravce bude do destinace létat s Airbusem A320 pro 168 cestujících v ekonomické třídě.

„Nová linka do Šardžá umožní cestujícím také přestup v rámci sítě letecké společnosti Air Arabia do dalších destinací v rámci Blízkého východu nebo Afriky. Očekáváme, že novou linku využije přibližně 97 000 cestujících za rok v obou směrech,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. O zavedení nové linky informoval v neděli jako první server Zdopravy.cz.

Podle serveru cestujlevně.com vyjde zpáteční letenka na 9 500 korun. Konkurenční české SmartWings, které od zimy začnou létat do Dubaje, nabízejí v prosinci zpáteční let i za zhruba 8 000 korun. Od července létají do SAE aerolinie Emirates dvakrát denně a jednou denně společnost flydubai.



Air Arabia jsou prvními nízkonákladovými aeroliniemi na Arabském poloostrově. Létat začaly v roce 2003. Kromě své základny v Šardžá mají pobočky v Maroku či Egyptě. Firma má 52 airbusů A320-200, objednané také A321neo. Firma létá do více než 150 destinací.