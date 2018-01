Tunel na pražské letiště se odkládá. Podle sdružení nahrává zakázka velkým

Sdružení podobu soutěží na železniční projekty napadá opakovaně, v minulosti například kritizovalo postup státní Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) při výběru projektanta rychlého železničního spojení mezi Brnem a Přerovem.

Železniční spojení na pražské letiště je letitý projekt, který byl původně zamýšlený jako rychlodráha. Nyní se připravuje v méně ambiciózní podobě elektrifikované dvojkolejné trati na letiště s pokračováním do Kladna. Stavba za předpokládaných 31 miliard korun by měla zkrátit cestu z letiště k nejbližší zastávce metra na Veleslavíně na 11 minut.

Magistrát chce dostat lidi z aut do vlaků

Do centra na Masarykovo nádraží by vlak cestující dovezl za 25 minut. Modernizace dráhy do Kladna pak má podle plánu správy železnic zvýšit počet cestujících z Kladenska z nynějších zhruba šesti tisíc na čtyřnásobek. Kolem zastávek mají rovněž vzniknout záchytná parkoviště. Od toho si magistrát i správa železnic slibuje přesun tisíců lidí z aut do vlaků a zklidnění dopravy na Praze 6.

Soutěží na úsek mezi Veleslavínem a Výstavištěm se ale nyní zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na podnět Cedopu. Sdružení se do soutěže nepřihlásilo, nenapadá proto průběh tendru, ale požadavky, které státní správa železnic nastavila jako vstupní síto opravňující jednotlivé firmy ucházet se o projekční zakázku za necelých 70 milionů korun.

Podle Petra Šlegra z Cedopu je podobně jako v předchozích případech hlavním problémem požadavek SŽDC na akreditaci odborného týmu. Sdružení vadí, že u příliš vysokého počtu členů odborného týmu správa železnic vyžaduje akreditaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a zároveň alespoň pětiletou praxi v přípravě železničních projektů. Takovéto podmínky mohou ale v Česku splnit pouze největší projektantské firmy, jimž takto nastavené podmínky nahrávají.

Nesrovnalosti byly i v minulosti

Cedop se do soutěží na modernizaci železnice pravidelně hlásí spolu s francouzskými projektanty ze společnosti Egis Rail. Ti ale měli opakované problémy s uznáváním odborné způsobilosti ze strany české komory inženýrů, se kterou česko-francouzské sdružení vede i soudní spor. Nynější stížností chce proto vyjasnit, jaké požadavky může státní investor po uchazečích o projekční zakázky požadovat. Pokud mu ale antimonopolní úřad vyhoví a soutěž zruší, prodlouží se tím příprava spojení na letiště zhruba o rok.

Správa železnic nyní podle mluvčího Marka Illiaše vyčkává na rozhodnutí antimonopolního úřadu. Do konce roku 2020 přitom chtěla mít projekt hotový a zažádat o vydání územního rozhodnutí. Pražská část spojení na letiště by se pak měla stavět mezi lety 2024 až 2028. Kvůli omezení hluku v rezidenční části Prahy mají vést vlaky od Dejvic k Veleslavínu tunelem v osmdesátimetrové hloubce pod střešovickým masivem. Zbytek trasy přes Stromovku na Výstaviště bude veden po povrchu.

Úsek vedený v tunelu má v současnosti za ostatními zpoždění i bez komplikací v podobě sporu s Cedopem. U sousedních úseků mezi letištěm a Veleslavínem a mezi Výstavištěm a pražskými Bubny už je projektová dokumentace hotová. Ještě o krok dál jsou pak úseky za Prahou z Ruzyně do Kladna a dále do Ostrovce, kde jsou už podané žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Zároveň už vloni správa železnic zahájila opravu pražského Negrelliho viaduktu, což je nezbytné pro výrazné navýšení počtu vlaků směřujících na Masarykovo nádraží. Před rekonstrukcí a modernizací je ale rovněž i trasa takzvaného Pražského semmeringu vedoucí ze Smíchova přes Hostivice do Rudné u Prahy. S touto trasou správa železnic počítá jako s náhradním spojením do Kladna během stavebních prací na trase původní trati do Kladna.